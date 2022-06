Sitôt adoptée, la loi sur le français est déjà contestée

À peine adoptée, la loi 96 sur la langue française est déjà contestée devant les tribunaux par la Commission scolaire English-Montreal.

« La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, viole la Constitution [...] et enfreint le droit de la communauté de langue anglaise de gérer et contrôler ses établissements d’enseignement », affirme la commission scolaire dans une poursuite rendue publique hier au palais de justice de Montréal.

Rédigée entièrement en anglais à l’exception de passages législatifs qui n’ont pas encore été traduits, la requête de 47 pages y va d’une charge à fond de train contre la nouvelle loi adoptée la semaine dernière par le gouvernement de François Legault.

Elle demande aux tribunaux d’invalider des pans entiers de la loi ou, tout du moins, de déclarer que « l’Assemblée nationale ne peut [...] modifier l’interprétation de la Loi constitutionnelle de 1867 ».

Non au français

Dans le document de cour, la Commission scolaire English-Montreal (CSEM) s’oppose à l’obligation d’offrir des traductions en français dans ses communications internes et dans ses documents administratifs.

Cette dernière ne veut pas non plus être forcée d’offrir l’option française dans ses services, ainsi que des affiches bilingues.

« [Ces passages] de la loi enfreignent les droits linguistiques en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés », peut-on lire dans le document de cour.

Cet article prévoit en effet des droits spécifiques quant à l’enseignement dans une langue officielle de la minorité.

Comme la loi 21

II s’agit de la même défense qui avait été utilisée avec succès pour soustraire les écoles anglophones de la Loi sur la laïcité de l’État, aussi appelée loi 21, qui interdit entre autres aux enseignants de porter des signes religieux dans le cadre de leur travail.

Cette cause a toutefois été portée en appel.

Dans le cas de la loi 96, plutôt que de forcer l’usage du français dans certaines communications et pour les services non pédagogiques, la CSEM affirme vouloir faire la promotion de cours d’immersion en français.

Cela permettrait de produire des élèves parfaitement bilingues, avait-elle affirmé par voie de communiqué la semaine dernière après l’entrée en vigueur de la loi qui gèlera aussi le nombre de places disponibles dans le réseau collégial anglophone.

Elle avait également invité les « institutions anglophones et toute organisation intéressée par les droits fondamentaux de la personne » à soutenir sa cause.