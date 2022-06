«Top Gun»: Maveric Lamoureux fait aussi fureur

BUFFALO | En ce moment dans le monde du cinéma, la suite du film Top Gun fait fureur. À Buffalo au camp d'évaluation de la LNH, ce n’est pas le célèbre capitaine Pete «Maverick» Mitchell qui séduit, mais plutôt un autre Maveric, Lamoureux de son nom, qui gagne des points.

• À lire aussi: Repêchage LNH: moment spécial pour la famille Hughes

Ça ne s’invente pas! La veille des tests physiques où il a très bien paru, le défenseur format géant de 6 pi 7 po s’est justement offert le film de l’heure dans sa chambre d’hôtel en compagnies d’autres espoirs québécois. Il y a fort à parier qu’une fois chez les pros, le surnom de Top Gun lui collera à la peau.

«Il y en a beaucoup qui me parlaient de ça, dont des dépisteurs, mais ça n’a jamais été mon surnom. Peut-être qu’à cause de Maverick dans le film...», s’est arrêté le rayonnant géant en se plongeant une seconde dans l’avenir.

Personnalité attachante

Sinon, c’est bien dans le présent que Lamoureux était concentré. Celui qui n’était pas perçu comme un potentiel espoir de première ronde en début de saison a terminé la campagne au 20e rang chez les espoirs nord-américains selon la centrale de recrutement de la LNH.

S’il a retenu l’attention sur la glace par son jeu physique et défensif, Lamoureux a davantage charmé par sa personnalité avenante cette semaine au camp d’évaluation à Buffalo.

«J’ai le feeling que ça a bien été. J’étais moi-même, j’étais souriant. J’amenais une bonne énergie et je n’étais pas stressé.

Il y a des équipes avec lesquelles ça a bien été comme Edmonton, Detroit, Los Angeles, Vancouver, Caroline... En fait, il y a plein d’entrevues qui se sont bien passé», a-t-il dit en éclatant de rire.

Et que dire de son temps avec le Canadien, qui en plus du tout premier choix, détient actuellement les 26e et 33e? Il s’agit sans doute d’un moment dans le repêchage où Lamoureux pourrait entendre son nom.

«Montréal a été l’entrevue la plus dure. Ils me demandaient des choses sur mon jeu physique et me demandaient pourquoi je n’étais pas constant. Ils voulaient voir comment je me défendais par rapport à ça, quel caractère j’avais. Des fois, tu dois montrer aux équipes respectueusement qu’elles voient les choses d’une manière et toi d’une autre. Elles aiment voir que tu ne te laisses pas marcher sur les pieds», a-t-il soutenu.

Un autre élément que les équipes voudront voir, c’est la capacité de Lamoureux à ajouter du muscle à sa charpente. À 170 lb, à sa grandeur, il y a encore beaucoup de place.

«Les équipes savent que j’ai juste 18 ans et que je vais prendre du poids. J’ai tout le temps grandi tellement vite que je n’ai jamais pu vraiment élargir. C’est sûr que je vais prendre de la masse musculaire.»

Warren en ascension

Toujours chez les défenseurs québécois, Noah Warren en est un autre qui suscite l’attention. À 6 pi 6 po et 205 livres, sa carrure est déjà imposante. Classé au 33e rang en Amérique du Nord, il serait cependant sur une pente ascendante selon les dépisteurs.

«Je suis content de mon progrès. J’ai bien joué et amélioré l’aspect physique de match en match. C’est venu naturellement. Quand je jouais midget AAA, il fallait presque que je me retienne un peu parce que les gars étaient pas mal plus petits que moi. Je ne voulais pas prendre trop de punitions», a affirmé l’arrière des Olympiques de Gatineau, qui rêve évidemment de séduire les décideurs du Canadien.

«Ils n’ont pas été trop durs avec moi, sauf le psychologue qui mettait un peu les joueurs au défi, mais ça a bien été. Ce serait vraiment spécial de jouer à Montréal. Toute ma famille est là, ma mère habite sur le Plateau. Ce serait vraiment le fun.»