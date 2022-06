Dr. Mobilo Aquafest: un anniversaire qui a dû attendre

En 2020, l’équipe du festival d’humour Dr. Mobilo Aquafest avait prévu une édition d’envergure pour son cinquième anniversaire. Événement sur deux semaines, des dizaines de spectacles. Ça devait être beau et grand. Puis est arrivée la pandémie... Deux ans plus tard, l’événement est enfin de retour avec une cinquième édition un peu plus réduite que prévu.

Après avoir joué à la chaise musicale pendant deux ans, l’équipe du Mobilo a décidé de plonger et d’aller de l’avant avec un festival cette année. Se tenant un mois plus tard que prévu, l’événement présentera un mélange de galas et de spectacles solos aux concepts parfois colorés.

« On essaie de montrer des talents qu’on considère originaux et uniques, dit l’humoriste Guillaume Wagner, président du Mobilo. Cette année, on a essayé d’aller chercher des publics différents, mais qui peuvent tous s’apparenter. »

Même s’il a une connotation principale d’humour, le Dr. Mobilo Aquafest présente aussi quelques artistes musicaux sur chacun de ses galas, comme Elliot Maginot, Lydia Képinski et Lou-Adriane Cassidy.

« On est les seuls à mélanger musique et humour, dit Guillaume Wagner. Pourtant, il y a une parenté dans ces deux publics-là et je trouve qu’il n’y a jamais de rencontre qui se fait. »

La cinquième édition du festival Dr. Mobilo Aquafest se tiendra du 20 au 26 juin à Montréal. Pour la programmation : drmobilo.com.

Cinq spectacles à voir au Mobilo

Le Journal a demandé à Guillaume Wagner de commenter cinq spectacles présentés au festival cette année.

Le Passe-Partout des Pic-Bois

« Chaque année, on les laisse complètement libres. Ils me sont arrivés avec cette idée et j’ai dit oui. Je n’ai pas vu leur spectacle encore, mais je leur fais 100 % confiance. »

21 juin, 21 h, Théâtre Fairmount

Charles Brunet – Gilles

« Il a vraiment du talent, le kid. Il est dans la nouvelle vague qui va tout péter. Il est dans le début de la vingtaine. »

20 juin, 19 h, Ritz PDB

Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques – Kate

« C’est le spectacle qu’il fait déjà en rodage, mais je pense qu’il va ajouter quelques trucs exclusifs au travers. Il a changé le titre du spectacle quelques fois. »

21 juin, 19 h, Théâtre Fairmount

Le gala de Tranna Wintour

« C’est probablement le show le plus queer qu’on a fait [dans l’histoire du Mobilo]. On a même Patsy Gallant. C’est quelque chose de négocier avec elle, car elle n’a pas de gérant. C’est magique ! »

22 juin, 20 h, Club Soda

Catherine Éthier – Le droit d’être applaudie

« C’est un phénomène ! Aussitôt qu’on l’a programmée, elle vendait plus que tout le monde. Elle ne veut pas faire de tournée pour le moment, mais dès qu’elle le fera, ça va marcher très, très fort. »