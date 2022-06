Babysitter: une comédie décalée

Il y a trois ans, Monia Chokri s’affirmait comme réalisatrice en proposant un premier long métrage mordant et déjanté, La femme de mon frère. Avec sa nouvelle offrande, Babysitter, l’actrice et cinéaste peaufine son style unique et singulier pour signer une comédie grinçante et totalement éclatée.

Tout part d’une mauvaise blague sexiste lancée par Cédric (Patrick Hivon) à la sortie d’un combat de boxe auquel il a assisté avec ses amis. Gonflé à bloc par cette décharge de testostérone, Cédric embrasse sur la joue une journaliste sportive pendant un direct à la télévision en lançant à la caméra un «Je t’aime Chantal!» bien senti. Ce baiser volé devient rapidement viral sur les réseaux sociaux et force l’employeur du jeune père de famille à le suspendre.

Suivant le conseil de son frère bien-pensant (Steve Laplante), qui l’accuse d’avoir toujours été misogyne, Cédric entreprendra une thérapie en se lançant dans l’écriture d’un livre d’excuses adressé aux femmes. Entre-temps, sa blonde (Monia Chokri), en pleine dépression post-partum, se laissera tenter par des jeux étranges initiés par leur lumineuse et mystérieuse nouvelle « babysitter » (Nadia Tereszkiewicz).

Conte onirique

Babysitter est une adaptation d’une pièce du même titre écrite par Catherine Léger et montée en 2017 au Théâtre La Licorne. Monia Chokri s’est totalement approprié le scénario – également écrit par Catherine Léger – pour en tirer un fascinant ovni cinématographique doté d’un humour joyeusement décalé et d’une esthétique visuelle ultraléchée.

En explorant de façon ludique et décomplexée des sujets aussi sensibles que la misogynie et les rapports de domination, la cinéaste pose un regard drôle et intelligent sur notre société en cette ère post #MeToo. Et elle le fait en entraînant le spectateur dans un univers de conte onirique qui emprunte aux codes de l’horreur et du cinéma érotique des années 1970. Il en résulte une proposition aussi déroutante que séduisante.

BABYSITTER : 3,5/5

Photo courtoisie

Un film de Monia Chokri

Avec Monia Chokri, Patrick Hivon, Steve Laplante et Nadia Tereszkiewicz. À l’affiche