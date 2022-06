Christian Payeur, l’idéaliste de l’environnement!

Entre les carriéristes et les idéalistes, j’aurai toujours un penchant pour les seconds. Ils demeurent fidèles à leurs convictions et s’emploient à les matérialiser dans la réalité.

Les carriéristes se révèlent plutôt narcissiques. Ils sont prêts à faire n’importe quoi dans la mesure où cela les sert personnellement. Au diable le collectif !

Pendant que des politiciens virent leur capot de bord pour espérer un poste de ministre, il y a des gens qui demeurent fidèles à leurs idéaux et qui agissent pour rendre le monde meilleur.

Ces personnes font rarement la une. Pourtant, elles consacrent leur vie à construire un mieux-être pour leurs concitoyens.

Ma vie professionnelle, tant comme enseignant que syndicaliste ou chroniqueur, m’a permis de rencontrer quelques-unes de ces personnes exceptionnelles qui s’acharnent à provoquer un changement durable.

Je pense particulièrement à Christian Payeur, un artisan du développement du Réseau des écoles vertes Brundtland (devenu mouvement ACTES) et de la création de la Fondation Monique-Fitz-Back.

Depuis plus de vingt-cinq ans, Christian s’active pour sauver la planète en misant sur la force des jeunes.

Ignorer le désespoir

Les nouvelles de tous les jours sont consternantes et désolantes. On comprend facilement que plusieurs se découragent et doutent de pouvoir freiner les changements climatiques ou la dégradation de l’environnement.

L’action des politiciens ne tend pas par ailleurs à les rassurer. Malgré tous ces avatars, Christian Payeur n’a jamais renoncé à ses idéaux.

Encore aujourd’hui, il demeure convaincu qu’en ayant plus de gens conscients de la gravité de la situation et prêts à faire pression sur les gouvernements, nous avons une chance de léguer à la postérité une Terre en santé.

Son parcours n’a pas toujours été simple. Il a fallu qu’il traverse les doutes de son entourage sur les actions qu’il prônait et les réticences des instances qu’il sollicitait.

Il a raison d’être fier de son engagement. Petite cocasserie : même ceux qui en doutaient à l’origine affichent aujourd’hui leur fierté.

Partir sans quitter

En 1982, Christian a été embauché à la CSQ comme chercheur. En 2003, il accédait à la direction du service de l’action professionnelle et sociale. En 2005, il devient aussi directeur général de la Fondation. Il a pris sa retraite en 2011.

Cette année-là, il devient membre du conseil d’administration de la Fondation. Il vient tout juste d’y annoncer son départ. Il a toutefois promis de continuer à s’impliquer dans l’action et de contribuer financièrement.

Essentiellement, la Fondation Monique-Fitz-Back et le Mouvement ACTES sont voués à l’éducation et à la mobilisation des jeunes pour la protection de l’environnement.

Pour Christian et ses partenaires, l’espoir est nourri par ces milliers de jeunes qui s’engagent dans la lutte contre les changements climatiques.

Merci, monsieur Payeur, de n’avoir jamais lâché malgré les doutes de plusieurs et de nous rappeler que la meilleure stratégie est d’agir.

Comme lui, vous pouvez faire un don en allant sur le site de la Fondation !