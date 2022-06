Qualité Motel: décloisonner les univers

Encourager les rencontres : voilà l’idée derrière la naissance même du groupe Qualité Motel, dont le premier album a vu le jour en 2012. En juin, la formation proposera un nouvel EP bien estival, joyeusement baptisé Les plus grands duos francophones de l’année.

C’est le 3 juin prochain que Luis Clavis et ses quatre comparses de Qualité Motel présenteront leur nouveau mini-album. Un EP de cinq pièces « complètement estivales, qu’on a eu envie de sortir en juin pour pouvoir les jouer sur la route », explique l’artiste aux multiples projets à venir.

L’idée derrière ce nouvel opus est simple : faire se rencontrer des duos d’artistes d’horizons différents, le temps d’une chanson. Une belle occasion pour Luis et sa bande de solliciter des artistes souvent croisés sur la route.

« On en parlait avec P’tit Béliveau lors de La Virée du Saint-Laurent [leur tournée de spectacles en voilier, dont a été tirée une websérie en trois épisodes], poursuit l’artiste de 36 ans. Avec cet EP, on mélange des gens qu’on voit aller depuis un bout, qu’on aime et avec qui on avait envie de travailler. »

La première pièce réunit Jay Scott et Marilyne Léonard, deux auteurs-compositeurs-interprètes ayant fait leurs débuts sur internet en formule guitare-voix.

« Ils représentent la nouvelle génération d’auteurs-compositeurs-interprètes et leur rencontre a donné une chanson très ancrée dans la pop québécoise de notre époque », explique l’entremetteur.

Une chanson regroupe le rappeur Jam Khalil et Laroie, une autre plus électronique allie la voix sensuelle de Carla Blanc à celle de Xela Edna.

Dévoilée le mois dernier, la pièce Su’ les fronnes de P’tit Belliveau et Franky Fade est devenue l’hymne à La Virée du Saint-Laurent. Quant à Demi-Rois, le premier extrait à avoir été proposé au public, il met en vedette l’Isle (Ariane Brunet) et Luis Clavis.

Qualité Motel et Valaire

Pour ceux qui l’ignorent, Qualité Motel est le projet parallèle – et plus électronique – des cinq membres du groupe Valaire. Le but de cette même belle bande ici ? S’offrir la chance de tout essayer, pardi !

« Qualité Motel nous permet de tout faire avec plusieurs univers, alors que Valaire va plutôt dans une même direction », précise Luis Clavis qui, comme s’il n’était pas assez occupé, propose aussi de la musique en solo.

Parmi les nombreux projets à venir des musiciens, notons diverses performances estivales de Qualité Motel à travers le Québec et des spectacles de Valaire en Abitibi en juillet. Ce dernier groupe a aussi concocté un album qui sera lancé cet hiver.

La bande participera aussi à Bye Bye Karim : la veillée des ami.e.s : un spectacle-hommage à Karim Ouellet présenté le 12 juin aux Francos de Montréal.

« Nous sommes très investis dans ce projet, Karim a fait partie de nos deux groupes, ajoute-t-il doucement. Ce sera plein d’amour et d’émotion. Nous souhaitons faire honneur à l’œuvre d’un ami. »