Deux véhicules ciblés par un incendie suspect à Saint-Léonard

Deux véhicules stationnés près d’un concessionnaire automobile ciblés par un incendie suspect

La police de Montréal enquête sur l’incendie suspect de deux véhicules stationnés près d’un concessionnaire automobile de Saint-Léonard dans la nuit de samedi à dimanche.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été alerté vers 23h20 des véhicules en feu stationnés sur le boulevard Provencher. À leur arrivée, le brasier qui affligeait les voitures était déjà presque maîtrisé par le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM).

Les deux véhicules sont endommagés, mais ne sont pas une perte totale. Des traces d’accélérant ont été trouvées dans les voitures, donc l’enquête a été transférée à l’escouade des incendies criminels du SPVM, a indiqué la porte-parole du service policier, Véronique Comtois, précisant qu’aucun suspect n’a été arrêté pour le moment.

Les enquêteurs se déplaceront sur place pour analyser la scène et tenter de déterminer les causes et les circonstances exactes entourant cet incendie suspect.