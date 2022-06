Et si on pédalait ensemble?

Parce que pédaler entre collègues procure des bienfaits qui se font sentir jusqu’au boulot, les entreprises sont invitées à prendre part à la longue fin de semaine du Grand Défi Pierre Lavoie, du 9 au 12 juin, en parcourant 1 000 000 de KM Ensemble.

En mettant leurs écrans sur pause le temps d’un effort collectif pour une culture durable de santé et de saines habitudes de vie, les collègues actifs se reconnecteront sur leur santé et sur le plaisir de bouger ensemble.

Les effets se feront sentir jusqu’au travail, notamment à travers l’esprit d’équipe, la productivité, le dépassement, le sentiment d’appartenance et l’épanouissement des employés, mais surtout, « ils ne voudront plus quitter l’entreprise ».

« Il ne faut pas sous-estimer le côté bénéfique de regrouper nos gens autour d’un objectif commun, celui de la santé physique et mentale », souligne Pierre Lavoie. Dans un contexte où le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre représentent un défi, il estime que « c’est payant de faire bouger nos gens ensemble », surtout après des années de crise sanitaire.

« Le télétravail et la sédentarité nous ont été imposés pendant des mois en réaction à la pandémie, mais n’oublions pas que la santé devrait toujours passer avant le travail », rappelle M. Lavoie.

1 000 entreprises recherchées

« Notre objectif pour cette 3e édition du 1 000 000 de KM Ensemble est ambitieux. En tout, 637 entreprises se sont inscrites l’an passé, nous en espérons 1000 pour l’édition de juin », souligne M. Lavoie.

Pour lui, ce n’est pas tant le nombre de kilomètres qui compte lors de cet événement gratuit, ouvert à tous, qui offre la chance de gagner des prix.

« Ce sont plutôt les gens qui bougent en même temps », sur leur vélo ou à pied, en ramant ou en nageant, et ce, à l’endroit qu’ils désirent.

« Après quatre jours d’activité physique, l’habitude est créée et tu ne peux plus t’en passer », explique M. Lavoie, en rappelant que « bouger, c’est comme boire, manger et dormir, ton corps en a besoin ».

♦ Il est possible de s’inscrire seul ou en groupe au www.1000000ensemble.com pour ainsi accumuler des kilomètres en temps réel.

Trois défis simultanés

Photo courtoisie

La fin de semaine du Grand Défi Pierre Lavoie donnera aussi lieu à la 12e édition du 1000 KM, lors de laquelle 1 075 cyclistes répartis en 215 équipes fileront de Saguenay à Montréal pendant quatre jours, en réalisant 13 étapes. Ils partiront de La Baie le jeudi 9 juin, à 13 h, et concluront leur périple au Stade olympique le dimanche 12 juin. Lors de leur 9e étape, les participants du 1000 KM rejoindront ceux de La Boucle Vidéotron, qui aura lieu le samedi 11 juin, à Sorel-Tracy. Plus de 5000 cyclistes de tous les niveaux parcourront alors un circuit panoramique de 135 km fermé à la circulation et non chronométré.