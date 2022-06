«J’ai fait du patinage artistique à Sainte-Agathe» –Patrick Groulx

Patrick Groulx est un humoriste, animateur de radio et musicien canadien d’origine franco-ontarienne. Quelques jours après sa naissance, ses parents l’ont emmené à la résidence familiale située à Gatineau sans avoir mis un pied en sol ontarien.

Il m’a déclaré que sa vie de couple n’a pas nécessairement été un succès. Toutefois, il est important pour lui que sa vie avec ses deux merveilleux enfants, Raphaëlle et Alexie, en soit un.

De quel endroit es-tu natif ?

C’est un peu compliqué. Je suis né à l’hôpital Montfort, le seul hôpital francophone en Ontario, et je demeurais à Gatineau. Je me déclare un Franco-Ontarien.

Vos parents sont Québécois ?

Oui ! Mon père, Claude, travaillait à titre de représentant sur la route pour Bell tandis que ma mère, Céline Groulx, était enseignante à Gatineau.

Ton père t’a inspiré à aimer la musique.

Papa faisait partie d’un groupe de musique. Je le vois encore avec la guitare dans ses mains en train de chanter des chansons d’Elvis. Cela a été une source d’inspiration, car, plus jeune, avec les oreilles de Snoopy et la casquette de Mickey Mouse, j’interprétais des chansons en jouant la guitare électrique de mon père.

Maman est une femme énergique.

Avec deux jeunes enfants à la maison, ma sœur, Sylvie-Anne, et moi, elle a complété son baccalauréat. Ma mère est une femme énergique, elle nous a fait comprendre l’importance d’être ambitieux.

À 73 ans ta mère exécute des back spins.

Dernièrement, j’ai fêté mon anniversaire de naissance. Maman s’est jointe à moi pour exécuter des back spins alors qu’elle se roulait sur le plancher de danse. Oui, vous avez bien compris, maman a 73 ans.

Tu as habité en Ontario et à Sainte-Agathe-des-Monts.

Lorsque je demeurais en Ontario, je jouais au hockey et à la balle molle. Cependant, c’est à Sainte-Agathe que j’ai connu les plus belles années de ma jeunesse. Comme la majorité des jeunes, le hockey et le baseball faisaient partie de ma vie quotidienne.

Tu communiquais avec les extraterrestres.

Nous habitions sur la rue Raymond à Sainte-Agathe, ce qui a déclenché ma passion pour le bois et le plein air. Le soir, en utilisant le code Morse avec ma lampe de poche, je croyais communiquer avec les extraterrestres.

Tu as remporté une médaille en patinage artistique.

Je fais partie du club de patinage artistique à Sainte-Agathe et j’ai remporté une médaille en solo, lors d’une compétition à Boisbriand.

Pourquoi le retour familial en Ontario ?

L’employeur de mon père l’a transféré à Gatineau. Cependant, il payait moins cher d’impôt provincial en Ontario. Alors, nous demeurions dans le quartier francophone de Gloucester, en Ontario.

Tu viens d’apprendre que tu étais un enfant TDAH à l’école.

Chaque année, après la première journée d’école, la direction de l’école communiquait avec mes parents pour les aviser qu’elle anticipait des problèmes de comportement avec moi. Il y a à peine quelques années, j’ai appris ce que tout le monde savait : j’ai un problème de TDAH.

Ton premier emploi était comme déneigeur.

Nous venions de retourner en Ontario, quand j’ai eu la brillante idée, à l’âge de 11 ans, de demander à mon père de m’acheter une souffleuse et que je le rembourserais, car j’étais pour nettoyer les entrées de garages des maisons dans mon quartier.

Avais-tu plusieurs clients ?

En réalité, la clientèle c’était mon problème. Entre chaque résidence, je devais parcourir une distance de 25 minutes. Après ma première journée de travail, j’ai mis fin à mon expérience et, malheureusement, je n’ai pas pu rembourser mon père pour la souffleuse.

La famille voyageait avec le paternel durant l’été.

Mon père a été appelé à couvrir plusieurs régions du Québec pour son emploi. Nos vacances d’été consistaient à accompagner mon père dans les différentes régions. Le jour, il travaillait pendant que nous profitions de la piscine du motel. J’ai adoré la Gaspésie.

Tu as convaincu le propriétaire d’un commerce de quitter son emploi.

Une journée le propriétaire de la Binerie Lapensée donnait des échantillons de fèves au lard à la clientèle du Loblaw’s. « Monsieur Lapensée, vous devez être tanné de donner des échantillons de bines. Si oui, je suis prêt à prendre votre place ». Il a souri et il m’a offert l’emploi.

Tu as pu finalement travailler à l’épicerie Steinberg.

Jusqu’à l’âge de 19 ans, j’ai occupé plusieurs postes dans différents secteurs, dont la boulangerie, la poissonnerie et les fruits et légumes.

Tu avais une odeur de poisson à la salle de danse.

Lorsque tu as 16 ans, tu vas à la salle de danse tout bien coiffé pour saluer tes amis et surtout les filles. J’avais un maudit problème, l’odeur du poisson persistait toujours sur mon corps. Les filles n’étaient pas trop intéressées à danser des slows avec moi.

Tu as cessé de jouer au hockey à 15 ans.

C’est simple, j’ai tellement aimé faire de l’impro à l’école, que cela m’a permis de faire du théâtre. J’ai animé la radio étudiante sans oublier une émission à la télé communautaire francophone.

Tu animais le segment Q!Q!Q !

J’informais les gens sur Quoi faire, Quoi penser et Quoi dire. C’était très drôle et apprécié des téléspectateurs.

Le groupe RBO t’a beaucoup influencé.

J’allais les voir régulièrement dans la région. À la suite de mes rencontres avec eux, j’ai formé un groupe d’humoristes.

Quelle personne aimeriez-vous rencontrer ?

Richard Desjardins, auteur, compositeur, interprète. Encore aujourd’hui, je suis très ému lorsque je l’écoute chanter. Dernièrement, j’écoutais sa musique et je n’ai pas pu m’empêcher de pleurer.

Quelle est ta première voiture ?

Celle de ma mère, car mon père ne voulait pas me prêter la sienne.

Tes grands-parents t’ont inculqué une belle valeur de la vie.

Je ne l’ai jamais oublié cette valeur : « Ne te prends pas pour quelqu’un d’autre, tout le monde est important dans la vie ».