La corruption nuit à l’armée russe

Pour plusieurs observateurs, la guerre en Ukraine est motivée par le désir des autorités russes de repousser les frontières de la démocratie afin que les dirigeants du Kremlin puissent continuer à profiter de la corruption. Mais ces détournements de fonds publics qui permettent au président Poutine et à ses proches de vivre comme des tsars ont des conséquences graves sur leur propre armée. En voici quelques exemples.

NOURRIS AUX ALIMENTS PÉRIMÉS ET CONTAMINÉS

Photo d'archives

Le site Politico a rapporté que dès le début de l’invasion de l’Ukraine, plusieurs récits ont fait état que l’armée russe utilisait des rations de nourriture périmée depuis... 2015.

Politico a rappelé que la plupart des fournisseurs d’aliments de l’armée russe sont liés à Evgueni Prigojine, ce qui a notamment valu à ce dernier le surnom de chef (cuisinier) du président Poutine.

Prigojine serait lié à l’usine à trolls de Saint-Pétersbourg responsable de campagnes de désinformation à l’intention de l’Occident et est soupçonné d’avoir fait de l’ingérence dans les élections américaines de 2016.

Il serait aussi le financier du groupe paramilitaire Wagner, des mercenaires réputés pour leur cruauté qui avaient eu le mandat d’assassiner le président ukrainien dès le début de l’invasion.

Politico ajoute que « la qualité de la nourriture et du logement dans l’armée russe serait pire que dans les prisons, avec des repas déraisonnablement petits et certains porteurs de bactéries Escherichia coli nocives ».

UN DÉFENSEUR SANS DÉFENSE

Photo d'archives

Le 14 avril, l’armée ukrainienne a réussi ce qui paraissait impossible ; couler le croiseur Moskva, le plus puissant navire russe de la mer Noire.

Pour y parvenir, les Ukrainiens ont utilisé un drone Bayraktar pour localiser le fer de lance russe, attirer son attention et ensuite l’attaquer avec deux missiles Neptune. Lorsque la nouvelle a été confirmée, des observateurs se sont demandé comment il se faisait que les radars antimissiles du Moskva ne soient pas parvenus à contrer l’attaque.

« Les systèmes radars antimissiles qui auraient dû être mis à jour ne l’ont pas été parce que les fonds ont été détournés », explique Yann Breault, professeur assistant au Collège militaire royal de Saint-Jean et spécialiste de la politique étrangère russe.

UN BOUCLIER RÉACTIF INACTIF

Photo d'archives, AFP

Une armure réactive est un élément important de protection des chars d’assaut qui en sont équipés. Elle consiste en des briques ou des tuiles contenant un explosif et qui recouvrent le tank.

Si celui-ci est attaqué, la tuile qui sera touchée explosera, ce qui normalement annulera l’effet de la roquette ennemie... si l’explosif est bien en place.

« Des Russes ont vendu les explosifs à l’intérieur des briques. Les tanks arrivent sur le terrain et ils sont censés avoir une protection, et finalement la protection ne fonctionne pas », raconte Yann Breault.

UNE VIEILLE TRADITION

Photo d'archives, AFP

Selon Michel Roche, professeur en science politique à l’UQAC et spécialiste de la Russie, la corruption dans cette partie du globe a commencé vers 1960 sous l’ère soviétique, et est allée en croissant dans les années 1980 jusqu’à l’explosion du bloc de l’Est.

La corruption, « ça handicape l’économie (russe), l’armée, ça pourrit absolument tout. Quand le régime soviétique était en train de s’effondrer, des officiers de l’armée, des généraux vendaient des chars d’assaut. Ils valaient à peu près un million de dollars et ils les vendaient 50 000 $ à des pays comme l’Iran pour leur propre compte à eux ».

« La corruption a contribué à affaiblir ce qui restait de l’armée », a expliqué M. Roche.

UN PRODUCTEUR DE PÉTROLE À SEC

Selon les économistes, 30 % du PIB de la Russie est lié à sa production pétrolière.

Pourtant, le troisième producteur mondial peine à fournir son armée en carburant.

Le site Politico a rappelé une nouvelle de l’agence russe Tass selon laquelle trois militaires russes avaient été condamnés en 2019 à des peines d’un an et demi à 5 ans et demi de prison pour un vol de 126 tonnes de pétrole (environ 150 000 litres, soit un plein d’essence de 50 litres par semaine durant 58 ans).

Politico rapporte aussi une étude russe de 2017 selon laquelle l’armée obtient annuellement un approvisionnement de 2 millions de tonnes « mais ne dispose pas de données sur la manière dont cette somme colossale est dépensée ».