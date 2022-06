La plus terrible des enfances

Dieu merci, cette histoire est fictive. Car si elle avait été vraie, elle aurait, d’une certaine façon, pu faire concurrence à celle de la petite Aurore Gagnon.

Impossible d’oublier les premières pages de ce roman : la jeune Chrissie Banks, huit ans, étrangle à mains nues le petit frère de Susan, l’une de ses camarades de classe. Un coup de folie ? Pas le moins du monde. Son geste est tout à fait délibéré et puisque personne n’en a été témoin, elle pourra même ensuite retourner jouer avec sa meilleure amie comme si de rien n’était.

Le pire là-dedans, c’est que l’on comprendra assez vite les raisons qui l’ont poussée à agir de la sorte. Issue d’un quartier très pauvre des environs de Londres, elle a hérité d’une véritable mère indigne qui ne l’aime pas, qui ne s’occupe jamais d’elle et dont le plus grand rêve serait de voir sa fille disparaître pour toujours. Difficile de pousser droit dans pareilles conditions...

Après la pluie

Tout en suivant la terrible histoire de la jeune Chrissie, on pourra également suivre celle de la femme qu’elle est devenue une quinzaine d’années plus tard. Elle ne s’appelle plus Chrissie, mais Julia, le nom qu’on lui a donné lorsqu’elle a été autorisée à retourner dans le monde extérieur. Et ô surprise, on va rapidement apprendre qu’elle est la mère d’une fillette prénommée Molly. Une mère que les services à l’enfance vont évidemment surveiller de très près afin de s’assurer que la petite n’est pas victime de maltraitance. Julia est d’ailleurs convaincue qu’au moindre faux pas, ils vont lui retirer sa fille.

Un roman bouleversant qui réussit à la fois à nous faire sentir la haine d’une enfant mal-aimée et les craintes d’une mère rongée par la culpabilité.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Dans la forêt glacée

Photo courtoisie

Étendu au pied d’une falaise, le jeune Gabriel ne pourrait pas être plus mort. Comment la fête de famille organisée pour célébrer les noces d’or des grands-parents a-t-elle pu déraper à ce point ? C’est ce que Chloé, la sœur cadette de Gabriel, va tranquillement nous expliquer au fil des pages en reprenant tout depuis l’instant où ils sont arrivés. Le roman noir qui en découle est assez saisissant.

Liv Maria

Photo courtoisie

Liv Maria a grandi sur une petite île de Bretagne. L’endroit idéal pour se mettre à la lecture, parce qu’il n’y a pas tant de distractions que ça dans les environs. Mais ça ne l’empêche pas d’être heureuse. Du moins jusqu’à ses 17 ans. Cette année-là, elle va vivre quelque chose d’assez moche pour être envoyée à Berlin chez une tante. Et ce ne sera que le premier d’une longue série de voyages. Un beau portrait de femme avide de liberté.

Romy Schneider

Photo courtoisie

À Paris, la Cinémathèque française propose présentement une exposition rendant hommage à la grande actrice Romy Schneider. Mais comme ce n’est pas la porte à côté, on peut aussi se procurer le livre qui en a été tiré. Et en ce qui nous concerne, c’est un coup de cœur. Car loin de se résumer à la trilogie des Sissi, la carrière de cette icône du cinéma français est aussi riche que mouvementée.

Légumes et fruits frais – Du marché à votre table

Photo courtoisie

Un petit guide très pratique à avoir sous la main puisque grâce à lui, on saura comment choisir, comment préparer et comment conserver à peu près tous les fruits et les légumes que l’on peut trouver sur le marché. Alors si on n’a encore jamais osé acheter chayote, salsifis, salicorne, margose, gombo, jicama ou pitaya, cet ouvrage devrait nous aider à les découvrir !

Frissons garantis

Photo courtoisie

Le mur des silences

Pour la quatrième année consécutive, l’écrivain islandais Arnaldur Indridason se plaît à mettre en scène Konrad, un ancien policier de la Criminelle qui, bien qu’à la retraite, semble passer l’essentiel de ses journées à mener des enquêtes. C’est que, pour lui, tenter de découvrir l’identité de celui qui a tué son escroc de père au début des années 60 est devenu un genre de passe-temps. Et lorsqu’il entend parler d’une affaire qui pique sa curiosité, il lui est toujours très difficile de ne pas s’en mêler. Surtout si elle captive aussi Eyglo, une amie reconnue sur l’île pour ses dons de voyance.

Tomber sur un os

Eyglo se souvient parfaitement bien d’une maison du quartier ouest de Reykjavik dans laquelle elle a autrefois ressenti un profond malaise. Comme si quelque chose de terrible s’y était produit. Puis voilà que 40 ans plus tard, cette même maison va revenir la hanter en faisant la une des journaux : emmuré dans la cave, un vieux squelette y a été retrouvé de façon tout à fait accidentelle. Konrad va donc s’y intéresser, même s’il aura bientôt fort à faire avec son fils qui a découvert qu’il était loin d’être blanc comme neige dans toutes les sphères de sa vie...

Un polar presque aussi noir que le fond de sa page couverture.