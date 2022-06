Le Québec sur le divan

« Docteur Dayan ?

— Oui, monsieur Québec, bonjour, prenez place sur le divan... »

Monsieur Québec s’assoit. Silence gêné.

« Pourquoi êtes-vous venu me voir, monsieur Québec ?

— Je ne suis plus capable de vivre chez mon père. Je ne me sens plus chez moi. C’est comme si on avait deux façons diamétralement opposées de voir les choses. Ça devient de plus en plus insupportable.

— Vous vous marchez sur les pieds, c’est ça ? C’est une petite maison ?

— Non, non, au contraire, c’est une grande maison, immense. J’habite dans le sous-sol, j’ai mon propre salon, ma propre salle de bain, j’ai même ma propre entrée... Mais ça ne va plus, j’étouffe.

Je ne peux plus recevoir qui je veux, il se mêle toujours des choses qui ne le regardent pas, il est toujours en train de critiquer ma façon de vivre, de commenter la moindre de mes décisions...

Tenez, l’autre jour, il est allé fouiner dans ma salle de bain et m’a engueulé parce que je n’avais pas la bonne sorte de diachylon dans ma pharmacie ! Je lui ai dit : “C’est ma santé, c’est moi qui décide !” mais non, il a continué, en disant que j’aurais dû acheter des Advil plutôt que des Aspirine, et patati et patata.

La semaine dernière, il m’a même engueulé parce que je refuse d’accrocher un crucifix au-dessus de mon lit !

C’est insupportable !

— Vous êtes dépendant financièrement de votre père ?

— Non, non, je travaille, je gagne bien ma vie.

— Vous pourriez payer un loyer ?

— Oui, oui, pas de problème...

— Alors, pardonnez-moi de vous poser la question, mais... Si la situation vous paraît si pénible, pourquoi

continuez-vous à demeurer chez votre père ? Déménagez, trouvez-

vous un appartement, non ?

— Oh, ne pensez pas que je n’y ai pas déjà songé ! À deux reprises, j’ai même fait mes valises... La deuxième fois, c’est passé à un cheveu...

— Et... ?

— Eh bien, j’sais pas, c’est pas aussi facile qu’on le pense, voilà. C’est compliqué, déménager...

— Qu’est-ce qui est compliqué ?

— Tout ! Juste l’idée d’y penser, ça m’épuise...

— Vous avez déjà essayé de parler à votre père et de lui demander de respecter votre besoin d’autonomie ?

— Il ne veut rien savoir ! Mardi, il m’a encore dit Non !

— Eh bien, il n’y a pas 36 solutions, monsieur Québec. Ou vous partez et prenez votre destin en main, ou vous restez chez votre père et respectez ses règles !

— L’autre jour, j’ai dit à mon père : “Tu es mieux de changer sinon je te le dis, papa, je vais me fâcher !”

— Alors ?

— Alors il m’a ri en pleine face...

— Et... ?

— Et quoi ? Qu’est-ce que vous voulez que je fasse ? Il devrait aller consulter un psy, il est malade !

— Euh... Avec tout le respect que je vous dois, je pense que c’est vous qui avez un problème, monsieur Québec. On se revoit la semaine prochaine ? Même heure ? »