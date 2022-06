Pourquoi nos discussions se terminent toujours en chicane?

Je ne sais pas si ma vie de couple ressemble à celle des autres, mais j’apprécierais savoir comment ils parviennent à partager un espace de vie commun à la retraite sans se prendre aux cheveux à tous les deux jours. Nous avons 70 ans, mon mari et moi. Nous sommes à la retraite et donc ensemble 24 h/24 depuis trois ans. Après avoir travaillé toute notre vie active et élevé trois enfants, on voyait venir cette période avec envie.

Les premiers mois furent corrects, mais depuis plus d’un an, je dirais, nos journées se terminent chacun dans notre coin à ruminer ce que l’autre a dit. Mon mari accepte aussi mal certaines de mes prises de position, que moi les siennes. Autrement dit, on se tape sur les nerfs. Ce qui ne nous était quasiment jamais arrivé avant. On se couche le soir en boudant chacun de notre côté, et quand on tente de reprendre le fil le lendemain, ça rate la plupart du temps, et on repart dans une discussion qui ne mène nulle part.

Une de mes filles m’a dit l’autre jour que c’était devenu moins intéressant de nous visiter tant l’atmosphère dans la maison était lourde. J’ai beau me dire que l’enfermement de la pandémie a joué un rôle dans ce résultat, mais je sens qu’on ne peut pas continuer ainsi. Il faut qu’on fasse quelque chose. Mais quoi ? Pensez-vous que c’est parce qu’on ne s’aime plus ?

46 ans de vie commune

Se pourrait-il que vous soyez arrivés tous deux à la retraite sans vous y être préparés ? Pendant plus de 40 ans, vous avez roulé en quatrième vitesse, et d’un coup vous vous êtes retrouvés à rouler juste en première, sans avoir pris le temps de vous ajuster à cette nouvelle réalité qu’est celle de n’avoir que l’autre, et le petit train-train quotidien, pour meubler vos journées ?

L’un et l’autre vous avez un ego à nourrir, et la seule personne qui peut vous satisfaire en ce sens, c’est celle qui est en face. Laquelle d’ailleurs n’a plus que vous pour nourrir le sien. Tous deux ainsi engagés dans une lutte à finir pour avoir raison sur l’autre, vous en êtes arrivés à oublier qu’écouter est aussi important que parler dans une discussion, et que c’est la seule façon de découvrir ce qui ne fonctionne plus entre vous deux, pour ensuite vous engager dans une démarche commune pour le régler.

Je reconnais que ce n’est pas simple à faire, et que la réussite de l’opération va dépendre de votre volonté commune d’y participer avec le plus d’honnêteté possible. Comme vous êtes celle qui met le doigt sur le bobo, pourquoi ne seriez-vous pas celle qui signe le « time out » d’une discussion stérile, pour vous engager dans un dialogue commun pour rétablir la paix dans votre couple ?