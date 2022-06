Un enfant blessé par un équipement d’excavation laissé au parc Notre-Dame-de-Foy

Un enfant aurait été blessé par un équipement d’excavation laissé par un entrepreneur dans le parc Notre-Dame-de-Foy situé sur la rue Jacques-Berthiaume à Québec.

Selon des témoins, des jeunes d’environ 11 ou 12 ans seraient montés sur le godet, un équipement allant au bout d’une pelle hydraulique et l'auraient fait basculer.

Les jambes d’un des enfants seraient restées coincées sous l'équipement.

La panique se serait installée et des gens aurait immédiatement informé les parents qui se sont rendus sur place. Ils auraient tenté de sortir le jeune de sa fâcheuse position, mais ce serait finalement les pompiers et les ambulanciers qui aurait réussi à extirper l’enfant de sa fâcheuse position. Blessé aux jambes, il aurait été conduit à l’hôpital, mais on ne connait pas son état de santé.

Plus de détails à venir.