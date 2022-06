Apple dévoile ses nouveautés: iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, puce M2, macOS Ventura

La conférence des développeurs se consacre habituellement logiciels et applications, en somme tout ce qui touche aux logiciels système et applications. Mais cette fois-ci, Apple a déballé quelques surprises comme une nouvelle puce-système M2 pour ses MacBook Air et MacBook Pro portatifs.

iOS 16

Commençons par le nouveau système mobile iOS 16 (version actuelle 15.5) apporte une profonde mise à jour de l’écran de verrouillage qui devient personnalisable où chaque élément comme la photo arrière-plan ou l’affichage de l’heure peut être modifié.

Il sera possible d’y ajouter des widgets similaires à ceux de la montre Apple Watch qui permettent d’obtenir facilement des informations en un coup d’œil, comme les événements du calendrier à venir, la météo, les niveaux de batterie, les alarmes, les fuseaux horaires, la progression de la bague d'activité, etc.

Le système iOS 16 offrira un partage de photos plus aisé avec iCloud où jusqu’à six utilisateurs pourront partager des photos existantes de leurs bibliothèques personnelles.

Apple

Dans l’appli Messages, les utilisateurs peuvent modifier ou rappeler les messages récemment envoyés, récupérer les messages récemment supprimés et marquer les conversations comme non lues afin de pouvoir y revenir plus tard.

Du côté de Mail, la fonction de recherche a été améliorée pour fournir des résultats plus précis et complets.

Apple

CarPlay

L’interface automobile CarPlay va plus loin en s’intégrant plus profondément au système automobile qui sera en mesure de fournir du contenu sur plusieurs écrans dans le véhicule – comme les vitesse, niveaux, température. Il sera par exemple possible de contrôler avec CarPlay la radio ou la température.

watchOS 9

L'Apple Watch sera en mesure de suivre quelques nouvelles mesures de course, notamment l'oscillation verticale (combien vous bougez de haut en bas pendant la course), la longueur de la foulée et le temps de contact avec le sol.

Le suivi du sommeil utilisera le moniteur de fréquence cardiaque et l'accéléromètre pour déterminer combien de temps vous avez passé dans quatre stades de sommeil différents (éveillé/REM/Core/profond).

L'Apple Watch pourra suivre votre historique pour aider les médecins à surveiller l'arythmie cardiaque et à déterminer si le traitement est efficace.