Cinq joueurs des Rays laissent le logo arc-en-ciel de côté

Les Rays de Tampa Bay ont fait parler d’eux pour les mauvaises raisons, samedi, alors que cinq joueurs ont décidé de ne pas arborer le logo de l’équipe, modifié avec les couleurs de l’arc-en-ciel, en l’honneur de la communauté LGBTQ+.

La formation floridienne, qui célébrait le Mois de la fierté lors de ce match contre les White Sox de Chicago, a ainsi vu cinq de ses joueurs refuser de porter l’uniforme. Le lanceur Jason Adam, l’un des cinq, a expliqué que ses croyances religieuses étaient au cœur de sa décision.

«C’est une décision difficile parce qu’ultimement, nous voulons leur laisser savoir qu’ils sont les bienvenus et aimés, de dire Adam, dont les propos ont été repris par le quotidien Tampa Bay Times. Mais quand on doit porter [le logo arc-en-ciel] sur notre corps, c’est un style de vie, non pas sur lequel on baisse les yeux, mais qu’on ne veut peut-être pas encourager si on croit en Jésus, qui nous encourage à vivre un style de vie d’abstinence face à ce genre de comportement. Tout comme Jésus m’encourage, en tant que mâle hétérosexuel, à m’abstenir de faire l’amour sans être marié. Ce n’est pas différent.»

Le gérant Kevin Cash s’est d’ailleurs dit impressionné par les conversations créées par ce débat au sein de son vestiaire. Il ne croit pas que les divergences d’opinions créeront de dispute.

«Je crois que ça l’a permis d'alimenter plusieurs conversations et de valoriser les opinions de chacun dans le vestiaire, tout en appréciant la communauté que nous tentons de soutenir», a mentionné Cash.

Cette «Soirée de la fierté» était la 16e organisée par les Rays, qui tiennent cet événement annuellement.