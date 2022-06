Des médicaments antiviraux qui sont anticancéreux

Des résultats surprenants montrent qu’une classe de médicaments antiviraux bloque la progression de cancers colorectaux métastatiques qui ne répondent à aucun autre traitement.

Les cancers qui parviennent à un stade avancé sont extrêmement difficiles à traiter, car ils sont formés de cellules complètement dégénérées, où règne l’anarchie la plus complète au sein de leurs chromosomes. Au lieu des 23 paires de chromosomes normalement retrouvées dans une cellule saine, les cellules cancéreuses peuvent contenir 60 ou même parfois 90 chromosomes, certains étant présents en plusieurs exemplaires, tandis que d’autres sont au contraire complètement absents ou sont formés de fragments provenant de différents chromosomes.

ADN poubelle

Une autre anomalie fréquemment observée dans le matériel génétique des cellules cancéreuses est la présence de grandes quantités d’ADN poubelle (junk DNA), présentes sous forme de séquences répétitives.

Cet ADN poubelle, qui provient en majeure partie d’anciens rétrovirus qui se sont intégrés dans le génome humain au cours de l’évolution, est dans un état de dormance dans les cellules normales, mais peut devenir très abondant dans certains types de cancers (côlon, œsophage et poumon, entre autres). L’activation de ces séquences répétitives génère en effet des quantités importantes d’ARN qui sont par la suite répliqués en ADN par une enzyme appelée transcriptase inverse présente dans certaines de ces séquences d’origine virale.

Les séquences d’ADN répétitives sont donc générées par un cycle de reproduction ressemblant énormément à celui de la réplication des rétrovirus, ce qui provoque l’accumulation de quantités très importantes de cet ADN au sein des cellules cancéreuses. Les études montrent que l’activation du système immunitaire et la réponse inflammatoire provoquée par cet ADN généré par la transcriptase inverse sont associées à un risque accru de métastases.

Ceci soulève donc l’intéressante possibilité que le blocage de la transcriptase inverse à l’aide d’inhibiteurs couramment utilisés contre certains rétrovirus (virus du sida et de l’hépatite B) puisse influencer positivement la progression tumorale et la formation de métastases.

Meilleure survie

Pour tester cette possibilité, une équipe de chercheurs du Mass General Cancer Center (Boston) et du Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) a administré un inhibiteur de transcriptase inverse (la lamivudine) à 32 patients atteints d’un cancer colorectal métastatique résistant à l’ensemble des thérapies actuelles1. Ils ont observé que malgré le très mauvais pronostic de ces patients, la lamivudine a produit une réponse clinique positive chez 25 %, avec une survie sans progression de la maladie moyenne de 150 jours (comparativement à 60 pour les non-répondants). Un des patients a même atteint 230 jours de survie, ce qui est remarquable compte tenu de la gravité de la condition de ces malades.

Selon les auteurs, il est probable que l’utilisation d’inhibiteurs plus récents et plus efficaces de la transcriptase inverse pourrait améliorer encore plus cette augmentation de la survie.

Il semble donc que dans certains cancers, la production de ces séquences d’ADN répétitives joue effectivement un rôle important dans la progression de ces tumeurs et que l’inhibition de l’enzyme responsable, la transcriptase inverse, pourrait représenter une nouvelle avenue de traitement. Ces résultats expliqueraient aussi pourquoi les patients atteints du sida et qui sont traités avec les thérapies contenant des inhibiteurs de transcriptase inverse ont une incidence réduite de certains cancers, notamment ceux du sein, de la prostate et du côlon2.