Désignation toponymique: Québec rend hommage au père de l’assurance maladie

L’édifice abritant le siège social de la Régie de l’assurance maladie changera de nom afin de rendre hommage au père de l’assurance maladie, Claude Castonguay.

C’est lors d’une cérémonie de commémoration nationale à la mémoire de l’ancien ministre de la Santé que le premier ministre du Québec, François Legault, en a fait l’annonce.

«Claude Castonguay, c’était un vrai visionnaire. Il a changé la société québécoise et il est un pilier de la Révolution tranquille. Il a été un des grands architectes du Québec moderne. Il a inspiré des générations de Québécois et Québécoises et il va continuer de nous inspirer à toujours viser plus haut pour le Québec», a déclaré M. Legault.

Figure politique importante de la Révolution tranquille, Claude Castonguay est considéré comme le père du régime d’assurance maladie québécois d’aujourd’hui. D’abord nommé officier de l’Ordre national du Québec en 1991, il a ensuite été nommé grand officier en 2014.

«Claude Castonguay a révolutionné l’accès aux soins et services de santé au Québec. La création du régime d’assurance maladie public a été un levier majeur de transformation sociale. Grâce à son œuvre, les Québécoises et Québécois ont maintenant accès à des soins de santé gratuitement», a ainsi affirmé l’actuel ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

L’édifice Claude-Castonguay est situé au 1125 Grande Allée Ouest, à Québec.