Effondrement d'un immeuble en Iran: bilan en hausse avec 41 morts

L'effondrement d'un immeuble dans le sud-ouest de l'Iran il y a plus de deux semaines a coûté la vie à 41 personnes, après la découverte de trois nouveaux cadavres, ont annoncé lundi les autorités locales.

Le 23 mai, l'immeuble Metropol, en construction à Abadan, l'une des principales villes de la province du Khouzestan, dans le sud-ouest du pays, s'est partiellement effondré au cœur d'une rue très fréquentée.

Cette catastrophe, l'une des plus meurtrières depuis des années en Iran, a entraîné une série de manifestations à travers le pays en solidarité avec les familles des victimes et contre les autorités, accusées de corruption et d’incompétence.

«Le nombre de victimes de l'accident du Metropol monte à 41 après la découverte et l'identification de trois autres corps», a déclaré le gouverneur de la ville, Ehsan Abbaspour, cité par l'agence de presse officielle Irna.

Le dernier bilan annoncé dimanche par M. Abbaspour faisait état de 38 morts.

«Les équipes de secours tentent toujours de trouver d'autres (...) corps» sous les décombres, a ajouté le gouverneur, plus haute autorité locale.

Quelques jours après le drame, des manifestations nocturnes ont eu lieu à Abadan et d'autres villes, notamment dans le centre du pays, pour pleurer les victimes et réclamer la poursuite des responsables.

La justice régionale a affirmé avoir arrêté 13 personnes, dont le maire d'Abadan et deux anciens maires, accusés d'être "responsables" du drame.

«Les restes du bâtiment seront complètement détruits après avoir retiré les débris», a déclaré le vice-président chargé des Affaires exécutives, Solat Mortazavi, cité par Irna.

En 2017, l'effondrement dans le centre de Téhéran du Plasco Building, un centre commercial de 15 étages datant du début des années 1960, avait fait 22 morts, dont 16 pompiers.