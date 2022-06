Photo courtoisie

La Fondation Cité Joie, qui soutient activement Cité Joie dans l’accomplissement de sa mission auprès des personnes vivant avec un handicap, afin qu’elle puisse maintenir en application tous ses programmes de camps d’été et de répits à l’année, tient ce soir, sur la scène du Grand Théâtre de Québec, après une absence de deux ans, sa fameuse soirée Les Homardises. Claude Savard (photo de gauche), RBC Banque Royale du Canada et William Trudel (photo), Trudel Corporation, ont accepté la coprésidence de la soirée (cocktail à 17 h 30 et souper homard à volonté dès 18 h 30), qui en sera à une 25e présentation. Il reste quelques rares places : 418-849-7183.

Interface

Photo courtoisie

L’Association de la neurofibromatose du Québec (ANFQ) a tenu, le 25 mai dernier, le premier vernissage de son exposition Interface, une exposition photo qui a pour objectif de présenter les multiples visages de la neurofibromatose (NF) et de briser les tabous sur cette maladie rare qui affecte plus de 3000 personnes au Québec. Les invités ont pu admirer les portraits de personnes vivant avec la neurofibromatose, un désordre génétique pour lequel il n’existe aucun traitement accessible et qui peut provoquer diverses manifestations, comme la croissance de tumeurs le long des nerfs. Ces portraits se retrouveront dans les cliniques de neurofibromatose de la province, permettant aux personnes vivant avec la maladie d’être vues et reconnues avec un sentiment d’inclusion et de fierté. Renseignements : https://anfq.ca/. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Simon Lavoie et Janie Bisson, tous deux membres de l’ANFQ, vivant avec la NF1 et résidents de Québec ; Véronique Maheux, présidente de l’ANFQ, et Frédérique Duplain, directrice générale de l’ANFQ.

Albatros Lévis à l’honneur

Photo courtoisie

Bravo à Margot Villeneuve-Gagné et Gilles Harvey (photo), deux membres d’Albatros Lévis, organisme à but non lucratif qui offre du soutien à domicile, en centre hospitalier, en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), qui se sont vu décerner, le 22 mai dernier, lors d’une cérémonie au Collège de Lévis en présence de l’honorable J. Michel Doyon, la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour les aînés, soulignant leur grande implication au sein de la communauté. Mme Villeneuve-Gagné a participé à la création d’Albatros Lévis en 1990. Encore aujourd’hui, elle accompagne des personnes en fin de vie dans les hôpitaux, les résidences pour aînés et à domicile. M. Harvey a reçu la formation Albatros à l’automne 2012. Il s’est immédiatement mis à faire de l’accompagnement et il n’a jamais cessé depuis. De plus, il fut président du conseil d’administration de la fédération provinciale de 2013 à 2015, avant d’assumer la présidence d’Albatros Lévis de 2017 à 2020. Il consacre son temps de retraite aux gens en fin de vie et il y met tout son cœur.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 6 mai 1972, les Islanders de New York et les Flames d’Atlanta sont à Montréal pour le repêchage d’expansion. Les deux premiers choix des Flames sont des gardiens de but : Philippe Myre, des Canadiens de Montréal, et Daniel Bouchard, des Bruins de Boston. Sur la photo, l’entraîneur des Flames d’Atlanta Bernard Geoffrion avec ses deux gardiens de but.

Anniversaires

Photo courtoisie

André Raymond (photo), co-fondateur et directeur général du club de golf la Tempête de Lévis, 58 ans...Julie Perreault, comédienne, actrice et photographe, 46 ans...Bernard Drainville, journaliste et animateur radio, 59 ans...Stéphane Ouellet, ex-boxeur professionnel, 51 ans...François Avard, auteur de téléséries, 54 ans...Pierrette Robitaille, comédienne et actrice, 72 ans...Ed Giacomin, gardien de but (1966-76) avec les Rangers et les Red Wings), 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 6 juin 2020 : Jean-Marc Chaput (photo), 89 ans, réputé conférencier qui a motivé les Québécois pendant des décennies... 2019 : Malcolm Rebennack Jr., 77 ans, mieux connu sous son nom de scène Dr. John, chanteur et compositeur américain...2018 : David McFadden, 77 ans, poète et écrivain canadien... 2017 : Alphonse Lemay, 88 ans, père de la chanteuse Lynda Lemay... 2016 : Peter Shaffer 90 ans, dramaturge britannique... 2012 : Vladimir Krutov, 52 ans, membre du célèbre trio KLM (Krutov, Larionov et Makarov)... 2010 : Roland Chenail, 89 ans, comédien québécois... 2009 : Anne-Catherine Nourcy, 29 ans, directrice de Nourcy Pâtissier Traiteur de Québec... 2009 : Michel Bédard, 45 ans, entraineur des Diablos de Donnaconna/Pont-Rouge pee-wee... 1968 : Robert Kennedy, 42 ans, sénateur américain.