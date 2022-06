La guerre contre les démocraties

La Russie et la Chine sont en guerre contre les démocraties, mais les démocraties refusent de l’admettre.

Pas une guerre ouverte et déclarée. Pas une guerre chaude, mais une guerre insidieuse et indirecte, une guerre militaire, politique et économique, qui se joue entre autres sur les champs de bataille de l’idéologie et de l’informatique.

Le New York Times publiait hier deux reportages sur les pratiques de la Russie au Soudan. Le groupe Wagner y exerce une forte influence à travers des batailles pour contrôler des mines ou déconsidérer les démocraties.

Le même groupe est aussi à l’œuvre dans d’autres pays africains comme le Mali et le Tchad, où il a réussi à discréditer la présence française.

Non pas que les politiques de la France dans la région soient irréprochables. Mais le gouvernement français montre une certaine répugnance à soutenir la corruption et la dictature. Les gouvernements russe et chinois n’ont pas ce genre de scrupules.

Actions de la Chine

La Chine soutient activement des pays comme l’Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, ou plus récemment, les Îles Salomon. Après avoir installé des bases militaires dans les territoires de la mer de Chine qui ne lui appartenaient pas, le gouvernement chinois cherche à étendre son influence militaire à l’Océanie.

De bonnes âmes feront remarquer que les États-Unis disposent de plus de 700 bases militaires à travers le monde et qu’ils projettent ainsi leur puissance militaire partout sur la planète. C’est exact.

Mais les États-Unis demeurent une démocratie. Il est possible de critiquer leur gouvernement. Leurs décisions sont en général transparentes. Leurs forces d’opposition sont fortes. Leurs dirigeants sont choisis démocratiquement. Leurs tribunaux sont indépendants. Rien de ceci n’existe en Russie ou en Chine.

En d’autres termes, plus la Chine et la Russie renforcent leur pouvoir dans le monde, plus les libertés dont nous jouissons sont menacées.

Il est regrettable d’être obligé de rappeler ces évidences.

Campagnes de propagande

Malheureusement, la propagande russo-chinoise a si bien fonctionné que de nombreux citoyens des démocraties doutent de leur propre système démocratique, au-delà des critiques normales et raisonnables qu’il est possible de leur adresser.

Par exemple, que des individus s’imaginent que la vaccination obligatoire contre la COVID-19 brime leur liberté et transforme les démocraties en sombres dictatures dépasse l’entendement.

Qu’aux États-Unis de nombreux électeurs républicains estiment que les résultats de la dernière élection présidentielle sont frauduleux et qu’ils adhèrent à la théorie de la mise en place de mécanismes de manipulation des résultats électoraux des prochaines élections est aberrant.

Beaucoup d’indices laissent penser que des armées d’informaticiens et de blogueurs russes et chinois sont à l’œuvre pour renforcer ces courants antidémocratiques.

Il ne serait pas étonnant qu’elles alimentent aussi des luttes wokes, parce qu’elles encouragent un hyperindividualisme qui affaiblit l’État-nation.

Les démocraties ne veulent pas de cette guerre russo-chinoise. Mais elle est bien réelle.