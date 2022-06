Le baseball, l’homophobie et nous

Comme il m’arrive de le faire à l’occasion, je m’éloigne aujourd’hui de l’actualité politique pour me tourner vers une autre de mes passions, le baseball, mais également vers un enjeu de société, l’homophobie.

Vendredi soir dernier, les Dodgers de Los Angeles honoraient la mémoire d’un de leurs anciens joueurs, Glenn Burke. Son nom ne vous est pas familier? Il faut dire que son passage chez les Dodgers et dans le baseball majeur (1976-1979) fut de courte durée. Vous ignoriez que c’est à lui qu’on doit le fameux high five? Il y a plus et, surtout, plus important.

Une carrière brisée

Pourquoi honorer la mémoire d’un athlète qui n’a joué que quatre saisons au plus haut niveau, dont deux avec les A’s d’Oakland? Pour tenter de faire amende honorable. Plus doué que la moyenne, sûr de son talent et extraverti, Glenn Burke était gai. Il est le premier joueur de l’histoire du baseball majeur à avoir assumé ouvertement son orientation auprès de ses coéquipiers et de la direction.

À ce jour, ils ne sont que deux joueurs à s’être ouvertement affichés comme homosexuel. Le second est l’actuel ambassadeur pour l’inclusion pour le baseball majeur, Billy Bean.

Malgré des qualités athlétiques évidentes et le soutien de ses coéquipiers, Glenn Burke fut sorti de Los Angeles après avoir décliné une offre de 75 000$ du gérant général afin qu'il épouse une femme.

Burke eut aussi le temps de tisser des liens avec le fils gai du gérant Tommy Lasorda. Ce dernier, qui a toujours nié l’orientation sexuelle de son fils, souhaitait qu’on se départisse des services de Burke.

Échangé pour un joueur moins talentueux, Glenn Burke n’eut guère plus de chance à Oakland. Difficile de nier l’homophobie du gérant Billy Martin, qui le présente ainsi au reste de l’équipe: «Voici Glenn Burke, c’est une tapette.»

Martin ne tardera pas à se servir du prétexte d’une blessure pour reléguer son joueur au club-école, où on le laissera poireauter avant de résilier son contrat.

Sensibiliser encore et encore

J’aborde le sujet aujourd’hui parce que la problématique de l’homophobie est encore bien présente. Malgré de belles initiatives, les équipes de sports professionnels semblent encore un milieu hostile.

Si vous croyez que dans la société les choses ont bien changé depuis la fin des années 1970, vous n’avez pas complètement tort, mais une étude récente du Pew Research Center nous rappelle que dans une poignée d’États américains, on croit qu’il ne faut pas accepter l’homosexualité.

De notre côté, une étude réalisée en 2020 met en lumière le sort réservé aux sportifs et sportives qui ont mentionné leur orientation sexuelle à leurs coéquipiers ou coéquipières. Le problème est tel que de nombreux jeunes préféreraient s’abstenir de pratiquer des activités sportives.

Si nous nous plaisons parfois à nous considérer comme plus progressistes, respectueux et inclusifs que nos voisins, il semble bien que ce ne soit pas toujours le cas.