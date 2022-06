Les avocats de l’aide juridique en grève de deux jours

Des centaines d’avocats de l’aide juridique seront en grève de deux jours cette semaine pour réclamer la parité salariale avec les procureurs de la Couronne que leur a refusée le Conseil du trésor.

Les avocats affiliés à la CSN tiendront des piquets de grève devant les bureaux de l’aide juridique, avant de manifester devant les bureaux de comté de la présidente du Conseil du trésor Sonia LeBel à Trois-Rivières et du ministre de la Justice Simon Jolin-Barette à Beloeil.

Les avocats grévistes sont également attendus devant le bureau du premier ministre François Legault, à L’Assomption, au milieu de la journée, alors que mardi, les avocats de l’aide juridique prévoient de manifester bruyamment devant l’Assemblée nationale, à Québec.

Les avocats affiliés à la CSN avaient déjà observé, pour les mêmes motifs, une demi-journée de grève il y a deux semaines dans les régions de Montréal, de Laval, des Laurentides, de Lanaudière, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, rappelle-t-on.

Pour leur part, les avocats membres de la Fédération des avocates et avocats de l’aide juridique du Québec (FAAJQ) seront en arrêt de travail mercredi et jeudi pour exiger l’égalité des conditions salariales avec les procureurs aux poursuites criminelles et pénales.

