Les coûts bondissent pour le chantier d’un centre communautaire à Sainte-Foy

Le projet de centre communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy coûtera beaucoup plus cher que prévu. La facture de ce chantier, lancé l’an dernier, passera de 8,3 M$ à 11,4 M$, un bond de 37%.

Le budget «révisé» du projet apparaît dans de nouveaux documents de l’exécutif rendus publics lundi, et déposés lors de la séance du conseil municipal lundi soir.

Dans un des documents, on évoque même un budget de 12,7 M$ en incluant des taxes, lesquelles sont toutefois remboursées à la Ville de Québec par la suite, précise-t-on.

«Il y a eu un paquet d’enjeux, notamment dans les délais, dans certains changements qui ont été amenés et qui font que les coûts ont monté. Pour l’instant, on est encore sur les rails», a commenté le maire de Québec, Bruno Marchand, en après-midi.

Coût de l’Inflation: 700 000$

L’inflation galopante, qui affecte les coûts de nombreux autres projets publics – comme celui de la nouvelle centrale de police –, n’explique pas tout. Elle représente à elle seule 700 000$ sur un surcoût de 3,1 M$.

Des interventions additionnelles de 1,8 M$ doivent être faites pour assurer la pérennité du bâtiment (p. ex.: isolation, ascenseur supplémentaire, accessibilité universelle) qui abritait autrefois le Centre de formation aux adultes (CFA) Saint-Exupéry.

La Ville avait jeté son dévolu sur cet édifice en prévoyant le convertir pour accueillir la majeure partie des activités du vétuste Centre de loisirs Pie-XII, qui sera démoli.

Enfin, une réévaluation des besoins pour le projet de nouveau centre communautaire justifie une hausse de 600 000$.

«Le premier budget de projet avait été identifié quand la Ville avait acquis l’école de la Commission scolaire. À ce moment, les besoins pour le futur centre communautaire étaient encore en train d’être peaufinés. Par la suite, des analyses visant l’état du bâtiment et les besoins d’intervention concernant sa mise aux normes, sa pérennité et son efficacité énergétique ont été réalisés», explique le porte-parole de la Ville, David O’Brien.

D’autres projets sacrifiés?

Interrogé une fois de plus sur d’autres projets qui pourraient subir le même sort et voir leurs coûts exploser, le maire reconnaît que la Ville devra faire des choix le cas échéant et en sacrifier, faute d’argent. «Ce n’est pas un bar ouvert. On va devoir en prioriser là-dedans pour respecter nos budgets.»

Le maire précise toutefois que la hausse des coûts, liée à l’inflation, ne se répercute pas de façon uniforme, jusqu'à présent, sur l'ensemble des projets de la Ville.

«Quand on fait des appels d’offres, ce n’est pas vrai partout. Ce n’est pas vrai qu’on le constate de façon systématique. Mais oui, il y a des projets où on va devoir se dire: “Peut-être qu’on ne peut pas le faire parce qu’il coûte trop cher.”»

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla