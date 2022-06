Nouvelle quotidienne judiciaire de TVA: la bande-annonce d’«Indéfendable» dévoilée

La bande-annonce d’Indéfendable, dévoilée lundi, met la table pour beaucoup d’action, de crimes crapuleux et de batailles en cour à compter de septembre prochain dans la nouvelle quotidienne judiciaire de TVA.

Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé et Michel Laperrière sont en vedette dans cette fiction dramatique. Ils campent des criminalistes évoluant au sein du cabinet Lapointe-MacDonald. Michel Laperrière est Me André Lapointe, et Sébastien Delorme tient le rôle de son associé, Me Léo MacDonald. Anne-Élisabeth Bossé joue Me Marianne Desjardins et Nour Belkhiria («Antigone») est une stagiaire.

Le reste de la distribution s’appuie sur le jeu de Marilyse Bourke, qui interprète une procureure de la Couronne. Ses camarades Mikhaïl Ahooja, Mathieu Baron, Jean Maheux, Marie-Ève Perron, Martin-David Peters, Catherine Renaud et Tatiana Zinga Botao sont aussi de la partie.

Plusieurs comédiens viendront faire un tour pour alimenter les intrigues et les procès. Certains joueront des criminels, d'autres des victimes. Dans la bande-annonce, on peut notamment voir Christian Bégin, Guillaume Perreault et Hubert Proulx. Jacques L’Heureux, lui, joue un juge dans les images montrées.

Les tournages sont en cours depuis février dernier, la production ayant souhaité prendre de l’avance en période de COVID, et, comme il s’agit d’une quotidienne, il vaut mieux prévoir les coups.

C’est le réalisateur Stéphane Simard qui dirige le plateau. Nadine Bismuth est l’autrice principale d’Indéfendable, d’après une idée originale du criminaliste Richard Dubé. Pierre Houle et Marc Bisaillon se chargent de leur côté de la script-édition.

La série est produite par la conceptrice et productrice Izabel Chevrier, de Pixcom (Alertes, Lac-Noir, La faille, Victor Lessard), en collaboration avec Québecor Contenu.

TVA n’a pas confirmé la case horaire d’Indéfendable à l’Agence QMI, mais Le Soleil rapportait la semaine dernière que la série pourrait être programmé par TVA directement contre la nouvelle quotidienne d’ICI Télé, Stat – qui remplace District 31 –, du lundi au jeudi à 19h.