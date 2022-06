Quatre ans de plus et un nouveau collaborateur pour «JiC»

L’émission «JiC» sera de retour sur les ondes de la chaîne TVA Sports pour les quatre prochaines années, tandis que l’animateur Jean-Charles Lajoie comptera sur de nouveaux collaborateurs, notamment Tony Marinaro.

Ainsi, «JiC» demeurera à sa plage horaire habituelle des soirs de semaine, de 17 h à 19 h. Jean-Charles Lajoie retrouvera donc les téléspectateurs en direct de son studio et, avec son franc-parler ne laissant indifférent autrui, il continuera de couvrir l’actualité sportive sous tous ses angles. Cependant, même si «JiC» revient avec son offre originale, elle comprendra plusieurs nouveautés, que ce soit sur le plan des chroniques que des intervenants appelés à partager leurs points de vue et leur expertise.

«Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir compter sur le retour de "JiC" pour les quatre prochaines années. "JiC" est un pilier du monde du sport et il s'agit d'une émission-phare de notre programmation, une émission informative, divertissante et remplie de collaborateurs chevronnés», a commenté par voie de communiqué le directeur général de TVA Sports, Louis-Philippe Neveu.

Un visage aimé du public

Parmi les nouveaux visages que les téléspectateurs pourront écouter, Tony Marinaro agira comme collaborateur régulier et jouera un rôle prépondérant du lundi au jeudi. Apprécié du public, celui ayant un ton tranchant mais drôle et coloré cadre parfaitement avec le format proposé par Jean-Charles Lajoie, selon M. Neveu. Ce dernier estime que la nouvelle acquisition de la chaîne ajoutera sa couleur et la pertinence de ses opinions.

«L'arrivée de Tony est toute aussi réjouissante. Il est un monument des médias sportifs. En plus d'être un expert dans plusieurs sports, c'est un "showman" hors pair. Il a connu une grande carrière en anglais et je suis convaincu qu'il sera tout aussi divertissant en français, a considéré le directeur général. Tony a bâti au fil des ans une relation privilégiée avec les gens de son public. C'est un gars n’ayant pas peur d'amener ses opinions. La combinaison Tony-"JiC" risque d'être explosive et de créer de très bons moments de télé.»

-Les amateurs de sports peuvent écouter quotidiennement «JiC» aussi en balado sur QUB, ainsi que sur TVA Sports direct, la plateforme de diffusion en continu.