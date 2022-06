Tragédie poétique

En plein cœur du Vieux-Québec, entre Le Diamant et le Palais Montcalm, des scènes de la vie quotidienne se déroulent dans un aquarium contenant 13 000 litres d’eau.

Créée en 2014 à Toronto, l’installation performative Holoscenes de Lars Jan, de la compagnie californienne Early Morning Opera, se déploie, en continu, jusqu’à jeudi, de 17 h à 22 h, à l’occasion du Carrefour international de théâtre.

Photo courtoisie, Stéphane Bourgeois

Une création qui aborde, en poésie et sans être moralisatrice, la montée des eaux liée au réchauffement climatique et à travers des gestes routiniers du quotidien.

Holoscenes a été présenté, au fil des années, aux États-Unis, à Istanbul, à Londres, à Abu Dhabi, à Times Square, en Australie et, en mai, à Montréal, lors du Festival TransAmérique.

Lundi, à 17 h, en plein soleil, le danseur canadien Benjamin Kamino s’installe dans la boîte de verre. Il a son café et son journal.

Et tout à coup, l’eau entre dans le cube et monte rapidement. Le verre de café en carton monte à la surface. Le journal s’éparpille dans l’eau. Dans les enceintes sonores, un extrait radio.

« Quand les gens se demandent s’ils vont être capables de payer les factures à la fin du mois et s’ils vont être capables de faire le plein d’essence, l’avenir de l’environnement de la planète passe au second plan malheureusement », indique une voix. Un bourdonnement sonore s’installe.

Photo courtoisie, Stéphane Bourgeois

Intrigués

Sous l’eau, l’homme, qui se contorsionne, s’adapte. Le niveau de l’eau baisse. Il plonge afin de se retrouver sous l’eau à nouveau. Comme s’il avait réussi, résilient, à s’adapter à la situation.

Des passants, intrigués, s’arrêtent quelques instants, continuent leur chemin et s’arrêtent à nouveau. On prend des photos. On filme.

Photo courtoisie, Stéphane Bourgeois

Cinquante minutes plus tard, l’artiste multidisciplinaire Annie Saunders descend à son tour dans la cuve, avec son attirail d’entretien ménager. Un seau rouge, une vadrouille, des éponges multicolores, des linges, des produits nettoyants et ses gants jaunes.

Elle commence à nettoyer le plancher. Dans ses écouteurs, elle écoute de la musique électro qui lentement se déphase. L’eau monte, elle lance, avec force, de seaux d’eau sur les parois vitrées.

Photo courtoisie, Stéphane Bourgeois

Submergée, elle retire ses gants, souffle à l’intérieur, pour les propulser vers la surface, accompagnée par une chaîne de bulles d’eau qui frétille.

Quatre des sept segments sont présentés, en continu, à chaque représentation. Holoscenes est conçu un peu pour être attrapé au vol par les passants qui s’arrêtent en découvrant l’intrigante installation.

Photo courtoisie, Stéphane Bourgeois

Avec des performances individuelles qui durent parfois 50 minutes, on a l’impression, même si les artistes excellent sous l’eau avec leurs mouvements, de faire le tour de chaque numéro au bout d’une trentaine de minutes. Ça demeure toutefois un superbe objet intrigant, unique et qui fait aussi réfléchir.

Holoscenes est présenté en continu, de 17 h à 22 h, jusqu’à jeudi, à la place D’Youville.