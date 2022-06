Alerte SILVER: un nouvel outil pour retrouver les aînés

Le gouvernement du Québec a lancé, mardi, son projet pilote Alerte SILVER qui permettra de retrouver plus rapidement les personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur portées disparues afin «d’éviter des tragédies».

«Nous ne serons jamais trop bienveillants pour les personnes vivant avec des troubles neurocognitifs majeurs ni pour les personnes aînées, qui sont plus à risque d’en être atteintes. Cet outil supplémentaire permettra, dans des moments très précis, d’alerter la population à garder l’œil ouvert pour retrouver des personnes en détresse potentielle», a déclaré Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants.

Ces alertes, qui seront déclenchées par la Sûreté du Québec selon la gravité de la situation, devront répondre à des critères très précis. Les messages seront diffusés simultanément en français et en anglais.

«Les notifications d’alerte se feront uniquement sur les appareils cellulaires dans une zone géographique spécifique où une personne sera portée disparue. Elles se limiteront le plus possible à la zone où le public pourra avantageusement être mis à contribution», a précisé le gouvernement.

Ce projet pilote sera déployé à partir du mois de septembre pour une durée d’un an, et ce dans trois MRC: celle de Joliette, de la Vallée-de-l’Or et de Drummond.

Le nom SILVER fait référence à la couleur des cheveux des aînés, mais signifie aussi Système d’information pour localiser les personnes vulnérables, égarées et recherchées.