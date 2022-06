Au PQ, les temps sont terriblement durs

Au Parti Québécois, les temps sont terriblement durs. Sur son déclin depuis 25 ans et à 10 % d’appuis chez les francophones, sa fin s’annonce imminente. Au scrutin du 3 octobre, Pascal Bérubé, le très respecté député de Matane, risque en effet d’en sortir l’unique survivant.

Le comprenant, dont la non-réalisation de la souveraineté, comme de nombreux autres ex-péquistes avant eux, l’ex-députée bloquiste Caroline St-Hilaire et Bernard Drainville rejoignent la CAQ.

Si la tendance se maintient, le Bloc Québécois aura donc survécu à son propre vaisseau amiral péquiste. Qui l’eût cru ?

Or, c’est une chose de constater ce qui saute aux yeux et de l’analyser. C’est une tout autre histoire pour un de ses anciens chefs de peiner à se retenir de ne pas applaudir.

Dans des entrevues suivant le dévoilement de la statue de l’ex-premier ministre Jacques Parizeau, c’est pourtant ce que Lucien Bouchard a fait.

En entrevue avec Patrice Roy, il a dit du PQ que « si le véhicule est usé et que les gens n’en veulent plus, on en choisira un autre ». Ajoutant même qu’il « mérite de ne pas bien aller ».

Et le projet d’un pays ? Il va se transformer, mais « ce ne sera peut-être pas un projet souverainiste, séparatiste, comme on dit ». Quel euphémisme.

Sauver le PLQ

On savait déjà que M. Bouchard, même lorsqu’il le dirigeait, n’a jamais porté le PQ dans son cœur. Qu’il l’a toujours jugé trop « radical ». Qu’il est le mentor politique et proche ami de François Legault. Qu’il était aussi très favorable à la création de la CAQ.

Mais de là à tirer sur le « véhicule » qu’il a lui-même conduit après le départ de M. Parizeau, c’est à y perdre son latin. D’autant plus que du même souffle, le cœur de M. Bouchard saignait pourtant profusément pour le PLQ.

« Dans l’avenir, disait-il avec émotion, il faut que ce parti-là, un grand parti, se reconstitue ». Il appelait donc les libéraux à reformer leur coalition historique entre anglophones, allophones et francophones fédéralistes nationalistes.

Or, « ça prend un orfèvre pour gérer une coalition, ajoutait-il. Ils l’avaient avec Robert Bourassa. Ils l’auraient eu avec Mario Dumont. » En d’autres termes, bon débarras le PQ, mais pour sauver la démocratie québécoise, selon lui, le PLQ doit se ressaisir pour qu’il y ait au moins une solution de rechange à la CAQ.

Attristée et choquée

Les libéraux, croulant sous l’exode de plusieurs députés, doivent s’en pincer d’allégresse. Aux antipodes, dans une lettre musclée qu’elle adressait hier à M. Bouchard, Mme Alice Lévesque, sœur de René Lévesque, n’a pas mâché ses mots.

(M. Bouchard préside aussi l’Année Lévesque commémorant le centenaire de la naissance de René Lévesque, ex-premier ministre et fondateur du PQ.)

Déconcertée par son deux poids, deux mesures envers le PQ et le PLQ, Mme Lévesque lui écrit qu’il a bien « le droit de ne plus croire au Parti Québécois de 2022 » et de « le critiquer ».

« Mais, ajoute-t-elle, j’ai été très attristée et choquée que vous condamniez le parti de celui que vous honorez cette année, le parti qui porte toujours haut et fort son option. Ce parti a subi au cours de son histoire de nombreux coups, je ne m’attendais pas au vôtre, si cinglant. »

Dit autrement, en tant qu’ancien chef du même parti et ex-premier ministre, M. Bouchard eût été sage de s’abstenir de tirer aussi durement sur le corbillard du PQ.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, comme on dit dans les avis de décès. Cela n’aurait-il pas amplement suffi ?