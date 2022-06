Bonne nouvelle pour le tramway

Le maire Bruno Marchand a raison de dire qu’il n’y a pas de quoi « sauter en l’air » face aux résultats du plus récent sondage sur les appuis au tramway. Néanmoins si la partie n’est pas gagnée, la saignée s’est au moins arrêtée.

En chute libre depuis un an, l’appui au tramway s’est non seulement stabilisé, mais il a même un peu augmenté.

Faisant preuve de sagesse, le maire estime avoir remporté la première manche et entrevoit la suite une manche à la fois. Il trace un parallèle avec les sondages qui, lors de l’élection, ont démontré sa remontée progressive alors qu’il partait loin derrière.

Quand on a suivi de près le dossier, et constaté toute l’information négative qu’a fait circuler le gouvernement Legault depuis janvier, le résultat apparaît d’autant plus encourageant.

Nombreuses flèches

On n’a qu’à penser aux multiples déclarations de Geneviève Guilbault, qui s’inquiétait pour les villes de banlieue par rapport à la rue partagée sur Grande Allée, alors qu’en réalité, celles-ci n’en avaient cure.

Ou encore au ministre Jonatan Julien, selon lequel il fallait un appui de 50 % + 1 pour réaliser le projet. Une telle condition n’a évidemment jamais été imposée à aucun autre projet d’infrastructure au Québec.

Le même jour, le premier ministre Legault avait parlé d’acceptabilité sociale. Il a ensuite affirmé que Bruno Marchand devait « écouter les citoyens ». Ces mêmes citoyens ont pourtant voté en très grande majorité, en 2021, pour des candidats qui étaient en faveur du projet de tramway.

On pourrait aussi songer au ministre Éric Caire, qui avait accusé le maire de polluer l’existence des automobilistes. Il s’est ensuite excusé mais le mal était fait.

Le maire a donc dû piaffer pendant des semaines pour que soit adopté le décret qui donnait le feu vert à la réalisation du projet. Le gouvernement aurait voulu tout faire pour le couler qu’il n’aurait pas agi différemment...

Et ça ne prend pas la tête à Papineau pour comprendre que la bataille n’est pas terminée. La Ville devra encore subir les assauts caquistes, à plus forte raison après les déclarations du maire Marchand sur le troisième lien.

Les élus caquistes lui en tiendront rigueur et s’en souviendront le jour où les coûts révisés du projet seront rendus publics, avant Noël.

Car ce qui est normal pour tous les autres projets d’infrastructures, aux yeux de la CAQ, ne l’est pas pour le tramway.

Désinformation

Cela étant dit, ce nouveau sondage fait la démonstration que les efforts du maire, qui s’est imposé comme le capitaine tramway au lendemain de son élection, portent leurs fruits. Ce dernier a fait le pari de la communication. Il doit poursuivre dans cette voie.

Le nerf de la guerre réside dans le combat contre la désinformation. Avec les réseaux sociaux, les mensonges et fausses informations prolifèrent : bruit, vitesse, durée de construction. Tout y passe.

Les gens ont bien le droit d’exprimer leur opinion, mais les mensonges ne contribuent pas au débat.

Bruno Marchand en est bien conscient et s’en désole. Surtout, il n’entend pas baisser les bras. Combinée aux efforts de communication, son attitude convaincue devrait également permettre d’augmenter encore l’appui de la population envers le projet.