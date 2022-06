Ère du numérique : des modifications à la Loi électorale sont nécessaires

Des modifications à la Loi électorale du Canada s’imposent notamment en lien avec la règlementation des communications électorales à l’ère du numérique, selon le rapport du président de la Chambre des communes dévoilé mardi.

Ce rapport ayant pour but de répondre aux nouveaux défis qui englobent les élections au pays et contiennent de nombreuses recommandations afin de maintenir un «cadre électoral sûr et moderne».

«Ce rapport amorce un dialogue important avec les parlementaires et les Canadiens sur les moyens d’améliorer notre processus électoral. C’est un exercice crucial que nous devons entreprendre périodiquement pour assurer la vitalité de notre démocratie face à l’évolution de la conjoncture, des défis et des aspirations», a ainsi déclaré le directeur général des élections, Stéphane Perrault.

Divisé en deux parties, le rapport propose d’abord des solutions concernant la règlementation des communications à l’ère du numérique. Il traite ensuite de l’administration des élections ainsi que des services aux électeurs et aux candidats.

«Ensemble, les recommandations visent à rendre le processus électoral plus transparent, plus résilient et plus accessible à tous les électeurs et candidats», a-t-on précisé dans un communiqué.