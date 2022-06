Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov de retour au boulot

Les Canadiens Félix Auger-Aliassime et Denis Shapovalov entament cette semaine la courte saison de tennis sur gazon, les deux hommes étant en action en Europe, où ils comptent se préparer adéquatement pour le prochain tournoi de Wimbledon.

«FAA» participera à la compétition de Bois-le-Duc, aux Pays-Bas. Le Québécois figure au bas du tableau principal à titre de deuxième tête de série. Ayant bénéficié d’un laissez-passer pour le deuxième tour, il affrontera un joueur local, soit la 56e raquette mondiale Tallon Griekspoor.

Pour ce qui est de Shapovalov, il a bien amorcé son séjour à Stuttgart en remportant son premier duel en double, aux côtés de l’Indien Rohan Bopanna. La paire a vaincu l’Israélien Jonathan Erlich et le Russe Aslan Karatsev 6-4 et 6-0. Elle pourrait se frotter aux deuxièmes favoris du tournoi, l’Australien John Peers et le Slovaque Filip Polasek.

En simple, «Shapo» n’a pas eu à jouer au premier tour en vertu de son statut de quatrième tête de série. Il a rendez-vous également avec un joueur local pour commencer son parcours, soit l’Allemand Oscar Otte, 61e au monde.

Troisième majeur de la campagne, Wimbledon doit se dérouler du 27 juin au 10 juillet. Le circuit de l’ATP a décidé de ne pas octroyer les points de classement pour ce tournoi.