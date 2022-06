Grande-Bretagne: une chaîne de cinémas déprogramme un film après des manifestations de musulmans

La chaîne britannique Cineworld a indiqué mardi avoir déprogrammé le film «La Dame du Paradis» («The Lady of Heaven») au Royaume-Uni, après des manifestations de musulmans devant ses salles de cinéma contre ce long-métrage sur la fille du prophète Mahomet.

Une pétition en ligne signée par plus de 119 000 personnes réclame le retrait du film qualifié d'«irrespectueux» et de «raciste». Selon le journal The Guardian, des musulmans ont aussi manifesté devant des salles de Cineworld dans plusieurs villes, jugeant le film «blasphématoire».

«En raison de récents incidents liés aux projections de «The Lady of Heaven», nous avons décidé d'annuler les projections à venir du film à l'échelle du pays pour assurer la sécurité de nos équipes et clients», a indiqué un porte-parole du groupe, surtout présent au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Ce film dramatique britannique, réalisé par Eli King et sorti vendredi en salle au Royaume-Uni, se présente comme le premier à aborder le personnage de Fatima Zahra, la fille du prophète Mahomet et épouse d'Ali, premier imam chiite.

Interrogé par le Guardian, son producteur exécutif Malik Shlibak a estimé que les cinémas devraient «défendre leur droit de montrer des films que les gens ont envie de voir» plutôt que de céder à la «pression».