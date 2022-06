Hong Kong: une cinquantaine de militants prodémocratie comparaitront devant un tribunal

Une cinquantaine de militants prodémocratie accusés d'avoir enfreint la loi sur la sécurité nationale comparaîtront devant un tribunal de Hong Kong après 15 mois de procédures opaques, certains encourant la prison à vie, après avoir franchi mardi la dernière étape avant un jugement.

Il s'agira de la plus importante affaire de sécurité nationale depuis l'entrée en vigueur de cette loi drastique imposée par Pékin à l'ex-colonie britannique en 2020 pour mettre fin aux immenses et souvent violentes manifestations prodémocratie.

Un total de 47 militants connus sont accusés de «subversion» pour avoir organisé des primaires non officielles visant à désigner les candidats de l'opposition aux élections législatives.

Âgés de 24 à 66 ans, ils représentent un spectre très large de l'opposition avec d'anciens députés, des universitaires, des avocats, des travailleurs sociaux ainsi que de jeune militants.

Ils avaient comparu pour la première fois en mars 2021. La majorité d'entre eux s'étaient vu refuser la liberté sous caution après quatre jours d'une audience marathon.

Bien que publiques, la plupart des procédures préliminaires de ces 15 derniers mois ont fait l'objet de sévères restrictions en matière de communication et la presse a interdiction de mentionner certains détails de procédure.

À plusieurs reprises, les demandes de levée de ces restrictions, formulées par des accusés et des journalistes, ont été rejetées.

Les familles et avocats des accusés ont déclaré à l'AFP que cette opacité les a «frustrés et épuisés» et permis à l'accusation de «changer les règles du jeu».

Dix-sept des accusés seront renvoyés devant la Haute cour pour y être jugés, avait annoncé mercredi dernier le juge Peter Law.

Parmi eux figurent l'ex-député Leung Kwok-hung, l'ancienne journaliste Gwyneth Ho et l'avocat Lawrence Lau.

Les 29 autres ont été renvoyés lundi et mardi pour jugement. Un accusé fait l'objet d'une nouvelle procédure.

Parmi tous les accusés, ceux qui ont plaidé non coupables seront jugés par la Haute cour et ceux qui ont plaidé coupable se verront signifier leur peine, conformément à l'ordonnance de justice.

Plus de 180 personnes ont été arrêtées au cours des deux dernières années depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité - pour la plupart des militants, des syndicalistes et des journalistes - et 115 ont été poursuivies.

Jusqu'à présent, trois personnes ont été reconnues coupables et condamnées à des peines d'emprisonnement allant de 43 mois à neuf ans. L'une d'elles a fait appel de sa condamnation à 69 mois d'emprisonnement mardi et le tribunal a reporté son jugement à début septembre.

Ces 47 militants constituaient le plus important groupe jugé dans le cadre d'un seul dossier au titre de la loi sur la sécurité nationale.