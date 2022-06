Iran : des voleurs forcent 168 coffres-forts dans la plus grande banque d’État

TÉHÉRAN | La Bank Melli d’Iran (BMI), plus grand établissement bancaire du pays, a fait état mardi d’un cambriolage spectaculaire dans une de ses branches les plus importantes à Téhéran où plus de 160 coffres-forts ont été forcés.

Profitant de la fête nationale, les cambrioleurs se sont introduits dimanche dans la succursale de BMI située rue Enghelab, l’une des artères de la capitale, et ont forcé 168 coffres, a annoncé la banque sur son site sans indiquer le montant du préjudice.

Selon l’agence de presse Fars, les voleurs ont forcé la serrure de la porte arrière de la banque en passant par le stationnement et sont ressortis par la même porte en la refermant derrière eux.

La police a démenti une information donnée par les médias locaux selon laquelle l’alarme avait été déclenchée pour avertir le directeur de la succursale mais que celui-ci n’avait pas réagi en raison de plusieurs fausses alarmes dans le passé.

L’affaire a été commentée sur les réseaux sociaux, des internautes évoquant un vol d’une ampleur sans précédent qui «ressemble à un film hollywoodien».

Certains ont fait état «d’environ un millier de coffres-forts» concernés et du vol «d’équipements de la salle des serveurs et du centre de surveillance» de la BMI.

Selon l’agence de presse officielle Irna, citant la police criminelle de Téhéran, plusieurs employés font l’objet d’une enquête pour «négligence».

La banque «s’est engagée à indemniser intégralement les pertes subies par les propriétaires de coffres», a assuré la BMI.