Chirurgie esthétique en Tunisie: «Je pensais mourir dans l’avion, j’avais tellement mal»

Photo Hugo Duchaine Jasmine St-Onge, âgée de 27 ans et vivant à Mercier, a dû porter durant six semaines cet appareil de type VAC pour nettoyer sa plaie et aider à la cicatrisation. Elle est revenue de Tunisie à la fin avril avec la peau nécrosée sur le ventre, à la suite d’une abdominoplastie.