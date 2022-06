La COVID a raison de son emploi et le force à prendre sa retraite

Jean-Claude, 65 ans, travaille dans la même entreprise de production textile depuis des années. Son emploi est bien payé et il peut aussi effectuer des heures supplémentaires pour arrondir ses fins de mois. La COVID va réduire à néant son équilibre financier.

Jusqu’en mars 2020, Jean-Claude gagnait de 3500 $ à 4000 $ mensuellement. Il vit dans un logement avec sa conjointe, Jeanine, qui est à la retraite et touche 1215 $ en rentes gouvernementales.

D’un point de vue financier, le couple navigue à vue et vit de paye en paye.

N’ayant mis aucun argent de côté, Jean-Claude a aussi progressivement augmenté le solde de ses cartes et de sa marge de crédit, qui s’élève à environ 20 000 $.

Puisqu’il n’a jamais sauté de paiement, il pense être en bonne position financière, mais un imprévu va venir tout chambouler.

Mis à pied puis licencié

Lorsque le Québec est confiné pour la première fois en mars 2020, l’entreprise où travaille Jean-Claude doit fermer ses portes pendant trois mois. Quand les affaires reprennent à l’été, les heures supplémentaires sont éliminées, ce qui réduit grandement les revenus du sexagénaire.

Son employeur cesse à nouveau ses activités en décembre 2020 en raison de problèmes d’approvisionnement générés par la crise sanitaire. Lors de la réouverture quelques mois plus tard, plusieurs postes sont abolis, car il n’est plus possible de maintenir un niveau de production suffisant. Celui de Jean-Claude passe à la trappe.

L’homme peut compter sur des prestations d’assurance-emploi pendant quelques mois, mais ils ne suffisent pas à couvrir ses besoins et il s’endette de 10 000 $ supplémentaires sur ses cartes de crédit. Au moment où les prestations cessent, Jean-Claude est désormais endetté de plus de 29 000 $, auxquels s’ajoute le solde de sa location de voiture (9000 $), pour un total de 38 000 $.

Puisqu’il est âgé de 65 ans, il décide toutefois de ne pas se lancer dans la recherche d’un nouvel emploi, mais plutôt de prendre sa retraite.

Il touche désormais le RRQ et la Pension de la sécurité de la vieillesse pour un total de 1350 $ par mois.

Cumulés aux revenus de retraite de Jeanine, cela représente 2565 $. Avec des dépenses qui s’élèvent à plus de 2470 $ par mois, le couple réussit à peine à joindre les deux bouts. Qui plus est, Jean-Claude ne parvient pas à effectuer les paiements minimums sur ses cartes et marge de crédit, et les créanciers se font de plus en plus pressants.

Meilleure option : la faillite

La situation devient rapidement intenable. Ne sachant que faire pour retrouver la stabilité financière, il décide donc de consulter une firme de syndics autorisés en insolvabilité.

Après avoir établi un bilan de ses actifs et de ses dettes, Maxime Morin, directeur en redressement financier (consommateur), Groupe redressement et insolvabilité chez Raymond Chabot, a rapidement constaté que Jean-Claude ne serait pas en mesure de s’en sortir à moins de poser un geste plus radical, soit une proposition de consommateur ou une faillite, deux options en cas d’insolvabilité.

« Compte tenu de son âge, de ses revenus, de son état de santé fragile et du fait qu’il n’avait pas l’intention de demander du crédit supplémentaire, la meilleure solution dans son cas est la faillite », explique Maxime Morin.

De cette façon, il pourra éliminer ses dettes de cartes et de marge de crédit, et sera libéré de sa faillite au bout de neuf mois durant lesquels il versera un montant établi d’avance au syndic. Étant à jour dans le paiement de la location de son véhicule, il pourra également le conserver.

« Si les revenus de Jean-Claude viennent à augmenter parce qu’il retourne sur le marché du travail, dans ce cas la durée requise pour être libéré de sa faillite pourrait passer à 21 mois », précise le directeur en redressement financier. La somme à verser mensuellement au syndic est également susceptible d’être revue à la hausse.

Sa situation financière

ACTIFS

REER 15 000 $

Honda Civic en location

DETTES DE CONSOMMATION

Cartes de crédit à 19,99 % d’intérêt 14 000 $

Marge de crédit 15 000 $

Solde de la location de voiture 9 000 $

Total des dettes 38 000 $

REVENUS MENSUELS

RRQ et Pension de la sécurité de la vieillesse de Jean-Claude 1350 $

RRQ et Pension de la sécurité de la vieillesse de Jeanine 1215 $

Total des revenus 2565 $

DÉPENSES MENSUELLES DU COUPLE

2471 $ (incluant loyer, téléphone, électricité, assurance, location auto, épicerie, paiement carte de crédit de Jeanine)