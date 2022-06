La meute sera tourné cet été

Après avoir participé à la création de la pièce La meute sur la scène du théâtre La Licorne en 2018, Catherine-Anne Toupin, Guillaume Cyr et Lise Roy reprendront leurs rôles dans l’adaptation cinématographique de l’œuvre, qui sera tournée cet été.

C’est la réalisatrice Anne Émond (Nelly, Jeune Juliette) qui portera à l’écran ce texte percutant écrit par l’actrice et dramaturge Catherine-Anne Toupin.

« C’est un super beau projet », a lancé l’acteur Guillaume Cyr dans une entrevue accordée au Journal lundi matin.

« Ça va être un film très violent, mais ô combien d’actualité. On commence à tourner à partir de la deuxième semaine de juillet. Je suis donc en pleine préparation en ce moment. »

Dans La meute, Catherine-Anne Toupin qui signe aussi le scénario du film – défend le rôle de Sophie, une femme confuse et traumatisée qui, en cherchant à fuir sa réalité, atterrit dans un Airbnb à des centaines de kilomètres de chez elle. Elle sera accueillie par Martin (Guillaume Cyr), qui occupe les lieux avec sa tante, Louise (Lise Roy). Au fil des soirées bien arrosées, les langues se délieront et une troublante complicité se développera entre Sophie et Martin.

Construit autour du thème de la vengeance, le texte de Catherine-Anne Toupin pose cette question : n’y a‐t‐il que la violence pour répondre à la violence ?

Succès critique

La meute a connu un beau succès populaire et critique lors de sa création, en janvier 2018, à La Licorne, dans une mise en scène de Marc Beaupré. Après avoir été présentée à guichets fermés plus d’une cinquantaine de soirs, la pièce a repris l’affiche l’année suivante pour une série de supplémentaires.

D’ici le début du tournage de La meute, Guillaume Cyr sera à l’affiche du film Arsenault & Fils, nouveau long métrage du cinéaste Rafaël Ouellet (Camion) attendu sur nos écrans le 17 juin. Son automne s’annonce aussi chargé avec les tournages des prochaines saisons des séries télé Le Bonheur, Léo et La confrérie.

« C’est le fun parce que ce sont trois comédies, observe l’acteur. Après avoir joué dans La meute, je pense que je vais en avoir besoin ! »