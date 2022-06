La nostalgie de nos héros politiques

Le Québec célèbre cet été le centième anniversaire de la naissance de René Lévesque, ce héros tant respecté qui le soir de la défaite du Oui au référendum de 1980 a accusé le coup en disant aux Québécois avec un sourire douloureux, « À la prochaine fois, j’espère ».

Lucien Bouchard a toujours porté en lui l’ambiguïté québécoise. Cet homme charismatique, séduisant, vindicatif et tourmenté à ses heures a accepté de présider les événements qui se dérouleront cet été en mémoire de celui que les Québécois désignaient avec tant d’affection et de respect « Ti-Poil ».

LE REVENANT

Or, Lucien Bouchard, qui a le sens de l’histoire, appartient à une génération pour qui la liturgie et les rites qui entourent la politique sont sacrés. Il a cru bon d’accepter un entretien télévisé avec Patrice Roy de Radio---Canada dans lequel il critique vertement le Parti Québécois, ce qui lui a valu, hier, une réplique colérique de la part d’Alice Lévesque, âgée de 93 ans, la sœur cadette du fondateur du PQ.

Quelques jours plus tôt, présent à l’inauguration de la statue de Jacques Parizeau érigée devant l’Assemblée nationale, il avait parlé avec retenue de celui avec qui il a entretenu des relations à la fois passionnelles et conflictuelles.

Rappelons pour mémoire que Jacques Parizeau, aussi rationnel qu’exacerbé, s’est converti à la cause indépendantiste dans un train alors qu’il traversait le Canada en direction de Vancouver. Premier ministre lors du référendum de 1995, il a ravalé sa fierté en cédant à Lucien Bouchard, ce tribun adoré par les Québécois, l’avant-scène médiatique.

René Lévesque, Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, chacun à sa manière, ont incarné le Québec à la fois ouvert, tolérant, cultivé. Chacun a incarné une dimension de la société québécoise.

Pierre Elliott Trudeau, aussi arrogant et cinglant fût-il, n’aurait jamais osé traiter de « mangeurs de hot dogs » ces trois hommes exceptionnels et imposants comme il a fait en parlant de Robert Bourassa, pourtant fédéraliste comme lui, mais un politicien profondément respectueux de ses adversaires.

LA FIN DES HÉROS

Les héros politiques ne sont plus à la mode. On n’a qu’à regarder qui gouverne aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et au Canada.

Le nationalisme explique pourquoi le Québec revendique son statut distinct. Quelle autre province canadienne est aussi animée par une défense permanente de sa langue et de sa culture ? Le nationalisme doit être à la fois assumé et incarné par nos leaders.

Cependant, les valeurs actuelles qui définissent la société reposent sur l’individualisme. Chacun se croit maître de son destin et les valeurs collectives se perdent ainsi. René Lévesque, Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, qui ont soulevé tant d’espoir chez les Québécois, appartiennent maintenant au passé.

François Legault le pragmatique fait moins rêver qu’il ne rassure. Par sa formation, son expérience professionnelle et sa personnalité dénuée de tout romantisme à la différence de ses trois prédécesseurs tous issus de la Révolution tranquille, il a choisi ses propres armes pour tenter de briser l’intransigeance de Justin Trudeau.

À l’avenir, reporté au pouvoir, le premier ministre Legault aura-t-il d’autres cartes dans son jeu ? Car la politique est comme une pièce de théâtre. Avant la fin, on peut s’attendre à un coup de théâtre.