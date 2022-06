La police de Toronto veut identifier une fillette retrouvée morte dans un conteneur

La police de Toronto a dévoilé, mardi, un portrait-robot de la fillette dont le corps avait été découvert dans un conteneur à déchets en mai dernier.

Les enquêteurs espèrent ainsi pouvoir faire progresser leur enquête en identifiant finalement la jeune victime.

Selon la police, le corps de la fillette aurait été abandonné dans un conteneur près de la rue Castle Frank et de l’avenue Dale entre le 28 avril et le 2 mai, mais son décès pourrait remonter à l’été ou à l’automne 2021.

Une autopsie a permis de conclure que l’enfant était âgée entre 4 et 7 ans, qu’elle avait la peau noire et qu’elle était possiblement originaire d’un pays de l’Afrique ou descendante d’Africains. Elle mesurait environ 1,07 m (3’ 6’’), elle avait toutes ses dents et elle avait quatre tresses, attachées avec des rubans bleus ou noirs.

En plus du portrait-robot, les enquêteurs ont dévoilé une image montrant une Porsche Cayenne de couleur foncée, d’une année-modèle entre 2011 et 2014. Le propriétaire de ce véhicule est recherché pour être rencontré par les enquêteurs.