Les seins sont (aussi) des organes sexuels!

Les femmes revendiquent le droit de se promener seins nus ?

Parfait, allez-y, mesdames !

Libérez vos glandes mammaires !

Mais sachez une chose : vous avez beau répéter mille fois par jour que les seins ne sont pas des organes sexuels, 99,9 % des hommes hétérosexuels les voient comme tels.

Que vous soyez d’accord ou pas.

Et ces hommes, lorsqu’ils vont vous croiser, vont regarder vos seins.

Avec plus d’attention qu’ils regardent vos oreilles.

Je ne sais pas si c’est culturel ou si c’est biologique, mais c’est un fait.

Les seins des femmes excitent la grande majorité des hommes.

UN SEIN N’EST PAS UN COUDE

Je me suis toujours demandé comment les nudistes font pour avoir du désir sexuel.

Moi, voir des femmes à poil du matin au soir (au tennis, au resto, à l’épicerie, au salon de coiffure, au parc, dans la salle d’attente du dentiste, etc.), ça foutrait ma libido à terre.

Ce qui est excitant, dans le fait de déboutonner la chemise d’une femme (consentante, bien sûr, et majeure – faut-il le préciser chaque fois que l’on parle de relations sexuelles ? Il me semble que ça tombe sous le sens) est d’avoir l’impression de braver un interdit.

C’est le mystère qui est excitant.

La transgression, pour reprendre le terme fétiche de Georges Bataille, qui croyait dur comme fer que l’interdit fondait le désir.

Pouvoir enfin voir ce qu’on nous cache !

Si demain, on interdisait à toutes les femmes de montrer leurs coudes, je suis sûr qu’après 200 ans, les hommes fantasmeraient sur les coudes des femmes.

Le jour où voir des seins deviendra aussi courant – et aussi peu excitant – que voir des coudes ou des oreilles, eh bien, ce jour-là, je mettrai mon drapeau en berne.

INDIGNATION À DEUX VITESSES

Concernant le fameux débat sur la « libération » des seins...

Avez-vous remarqué que la plupart des féministes occidentales qui luttent pour qu’on permette aux femmes de se promener seins nus en public n’osent jamais critiquer la misogynie de certains croyants qui empêchent leur femme et leurs filles de montrer leurs cheveux ?

« Ah oui, mais ça, ça fait partie de leur culture... »

Euh... Et ça ne fait pas partie de la culture occidentale de cacher les seins des femmes ?

Non, ça, c’est du puritanisme, du sexisme, de la misogynie !

Une manifestation de la dictature patriarcale !

C’est fou comme l’indignation de ces militantes est à géométrie variable...

LE SEXE SANS SEXE

On dirait que certaines personnes rêvent de « désexualiser » le sexe.

Lui enlever toute sa part de mystère...

Vous imaginez, un monde où voir un sein n’est pas plus excitant que voir un orteil ? Où les organes sexuels sont dénués de leur part de magie ? Où ils sont considérés comme de simples tuyaux, pas plus bandants qu’une visite chez Réno-Dépôt ?

Je me suis déjà promené sur des plages où les femmes ne portaient pas de hauts de bikini.

Et vous savez quoi ? Oui, je regardais leurs seins. Et j’éprouvais un certain émoi.

Parce que pour moi, et pour tous mes amis, les seins sont des organes sexuels.

Je ne suis pas maniaque.

Je suis juste un hétéro honnête.

En bon état de marche.