LHJMQ: Un nouveau DG pour le Titan

Le Titan d’Acadie-Bathurst a accordé mardi une promotion à son entraîneur-chef Jason Clarke, qui portera également le chapeau de directeur général.

Celui-ci a obtenu un mandat de deux ans pour cumuler les deux fonctions. Comme DG, il remplacera Sylvain Couturier, qui a remis sa démission après 20 ans aux commandes du club. Clarke est débarqué au Nouveau-Brunswick après avoir entamé la dernière campagne chez les Cataractes de Shawinigan comme instructeur adjoint. Il a été nommé pilote du Titan à la fin novembre.

«J’ai de très gros souliers à remplir pour remplacer "Sly" Couturier. Il a laissé cette équipe dans une très bonne position et ce sera mon travail de continuer à faire avancer la concession. Cette communauté aime son équipe de hockey et, en tant qu’équipe, nous devons la rendre fière de la façon dont nous nous comportons sur la glace et à l’extérieur», a-t-il dit par voie de communiqué.

Acadie-Bathurst a atteint le deuxième tour des séries de la LHJMQ, terminant le calendrier régulier avec une fiche de 40-22-6 bonne pour 86 points. Clarke a agi comme propriétaire, directeur général et entraîneur-chef des Canadiens de Carleton Place, de la Ligue de hockey du Canada central, avant de se retrouver dans le circuit Courteau.