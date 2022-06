Notre fleuve, notre musique: série de 14 concerts à travers le Québec

Conçu pour célébrer à la fois notre beau fleuve, le Québec et l’été qui arrive, l’événement Notre fleuve, notre musique sèmera la joie tout en musique du 17 au 22 juin prochains. La série de concerts classiques se déplacera dans 14 villes et municipalités du Québec situées le long du fleuve Saint-Laurent.

Présentée en partenariat avec le gouvernement du Québec, cette série de concerts gratuits visant à souligner la Fête du Québec a été imaginée par Denis Chabot, producteur, directeur artistique et contrebassiste. Elle empruntera la route patrimoniale et historique du Chemin du Roy, alliant ainsi musique, histoire et culture.

On invite les spectateurs dans les espaces publics désignés, toujours au bord de l’eau, tout en explorant certains des plus beaux parcs du Québec, de Beauharnois à La Malbaie, en passant par l'Île-d'Orléans, la vue panoramique des parcs de Verchères, Trois-Rivières, Lanoraie et la plage de Baie-Saint-Paul.

Le Quatuor Cobalt et Steven Massicotte interpréteront les trames sonores de films et de téléséries d’ici à travers des tableaux qui mettront en valeur la musique cinématographique québécoise et des airs de classiques télévisuels comme Les pays d'en haut, Séraphin et La passion d'Augustine.

Toutes les représentations se dérouleront sur la plateforme La Caravane, une scène mobile amplifiée, éclairée et couverte conçue et fabriquée au Québec.