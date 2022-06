«Nouveaux visages»: changer les codes de l'industrie

Œuvrer dans le milieu du mannequinat avec une approche bienveillante et le désir de promouvoir la diversité corporelle, mais surtout le bien-être des mannequins, c’est la mission que s’est lancée l’agence montréalaise Humankind, qui fait l’objet d’une nouvelle production fraîchement débarquée sur Vrai.

La série documentaire Nouveaux visages s’intéresse aux dessous du mannequinat par le biais de l’ex-mannequin internationale Marikym Hervieux et de l’agence qu’elle a cofondée avec Claudine De Repentigny, son ex-agente.

Basée à Montréal, Humankind s’est imposée dans le milieu de la mode et du mannequinat avec une volonté de changer les choses et de revoir les codes de cette industrie souvent montrée du doigt. À l’agence, l’authenticité, la diversité et l’inclusion priment. On y présente des mannequins de déférentes grandeurs – de 5 pi 4 po à plus de 6 pi –, de différentes corpulences et de différentes ethnicités.

Installée sur la plateforme Vrai depuis mardi, la série documentaire est bien réalisée et aborde l’angle de la gestion de talent avec bienveillance. On y suit également le parcours de trois mannequins, Megan, Max et Shilloh, qui tentent de conquérir de nouveaux marchés et de nouvelles agences à Los Angeles ainsi que dans la Grosse Pomme américaine, New York.

Une opération séduction à l’international propre à chacun qui s’accompagne d’un lot de défis et d’une charge émotive parfois très grande. Le récit, décliné en huit épisodes d’une demi-heure, est captivant et parfois très touchant.

Ayant elle-même vécu avec des troubles alimentaires pendant sa carrière de mannequin, Marikym Hervieux, maintenant femme d’affaires et mère de deux garçons, s’est fait un point d’honneur de semer le bien autour d’elle, de valoriser la santé chez ses protégées et de prendre soin de ses mannequins.

Produite par Toast Média et réalisée par Brian Desgagné et Christine Doyon, Nouveaux Visages est maintenant disponible sur Vrai.