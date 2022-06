Nouvelle mesure pour resserrer l’accès au permis de travail postdiplôme

Afin de préserver l’intégrité du Programme des étudiants étrangers au Québec, les gouvernements provincial et fédéral ont annoncé une mesure qui vise à resserrer l’accès au permis de travail postdiplôme (PTPD) pour les personnes ayant étudié dans des établissements non subventionnés.

Ainsi, seulement les étudiants diplômés d’un programme d’études subventionné auront accès à ce permis de travail. Cette mesure arrive après que des lacunes aient été identifiées par une enquête du ministère de l’Enseignement supérieur du Québec.

«Il est important d’agir pour préserver l’intégrité de nos programmes d’immigration qui doivent favoriser une intégration de manière durable à la société québécoise», a déclaré le ministre de l’Emploi et de Solidarité sociale et ministre de l’Immigration, Jean Boulet.

Pour éviter que le Québec devienne une passerelle pour s’établir de façon permanente au pays, le gouvernement a demandé au fédéral d’harmoniser les règles d’admissibilité au PTPD à celles en vigueur dans les autres provinces.

«La modification à l’admissibilité au permis de travail postdiplôme, que le Québec a demandée, améliorera l’intégrité du programme, alignera davantage les établissements privés du Québec sur ceux des autres provinces et protégera notre réputation bien méritée de destination de choix pour les étudiantes et étudiants étrangers», a affirmé le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser.

Depuis 2018, les établissements privés non subventionnés accueillent un nombre important d’étudiants étrangers. Ainsi, le nombre de permis d’études pour le compte de ces établissements a plus que doublé pour la période 2019-2021.

«Ces modifications permettront d’éviter que notre système scolaire soit utilisé à mauvais escient et de s’assurer que les nouveaux arrivants et arrivantes pourront réellement élargir leurs horizons de formations et multiplier leurs perspectives chez nous, au Québec», a expliqué le ministre de l’Éducation Jean-François Roberge.