«On ne pouvait pas s’attendre à ça»: Patrice Bergeron surpris du congédiement de Bruce Cassidy

Comme tout le monde dans l’univers du hockey, Patrice Bergeron a été sous le choc lorsqu’il a appris que les Bruins de Boston avaient montré la porte à l’entraîneur-chef, Bruce Cassidy. Selon l’attaquant vedette, les joueurs ont leur part de responsabilité.

Joint mardi matin à Boston, où il reste jusqu’à la fin des classes de ses enfants, le capitaine semblait remué par la nouvelle de la veille.

«C’est sûr que c’est une surprise. On ne pouvait pas s’attendre à ça. Dans la Ligue nationale, quand tu n’atteins pas tes objectifs en tant qu’équipe, ce sont des choses qui peuvent arriver, malheureusement. En tant que joueur, c’est décevant parce que tu as tout le temps un rôle à jouer là-dedans. Il y a un sentiment de responsabilité, c’est clair», a-t-il dit au Journal.

Cassidy avait pris le relais de Claude Julien en février 2017. Il a ensuite dirigé cinq saisons complètes, montrant une fiche de 245-108-46 à la barre de l’équipe.

Une élimination de trop

Le pilote avait mené les Bruins à la finale de la Coupe Stanley au printemps 2019, mais depuis, l’équipe n’a pas franchi le deuxième tour. Ce printemps, Boston a perdu en première ronde aux mains des Hurricanes, en sept matchs.

«C’est une business de résultats et, quand les résultats ne sont pas là, la solution envisagée est souvent celle-là, plutôt que de changer une équipe au complet. Il reste que ça revient sur les épaules des joueurs quand même. On a notre gros mot à dire dans les résultats de l’équipe», a déploré Bergeron.

Fausse rumeur

Pour le centre étoile qui vient de récolter un cinquième trophée Selke, c’est donc un quatrième changement d’entraîneur, après Mike Sullivan, Dave Lewis et Claude Julien.

«Il y a toujours un effet de choc. On établit des relations professionnelles, mais après six ans avec Bruce, il y a aussi une relation plus personnelle qui se développe», a-t-il souligné.

Dans les dernières heures à Boston, une rumeur a émergé selon laquelle Bergeron – qui réfléchit toujours à son avenir – accepterait de reprendre du service seulement si Cassidy ne revenait pas. Une rumeur que l’attaquant a vite assassinée.

«Ce n’est aucunement fondé, donc je ne mettrai pas d’énergie là-dessus. C’est une perte de temps et c’est vraiment des spéculations idiotes», a-t-il tranché sans la moindre hésitation.

Pas d’influence sur son futur

Celui qui aura 37 ans le 24 juin continue d’évaluer ses options quant à son futur, lui dont le contrat vient à échéance. Il assure que le prochain entraîneur qui prendra le relais de Cassidy n’aura aucune influence sur sa décision de revenir ou non pour une 19e saison.

«J’ai toujours joué de la même façon, peu importe l’entraîneur. J’ai toujours eu le même désir de vouloir aider l’équipe et de donner ce que le coach attend de moi, même depuis le hockey mineur. C’est une fierté de jouer mon rôle comme mes entraîneurs veulent que je le joue.

«Ça ne m’a jamais effleuré l’esprit que Bruce soit congédié. Pour moi, ça demeure la même réflexion: j’ai 36 ans et c’est la première fois de ma carrière que je termine un contrat sans avoir une extension. Ça me permet juste de faire un pas de recul pour voir vraiment ce que je veux. Ça va tellement vite qu’on ne prend jamais le temps de prendre un pas de recul. Ça fait couler de l’encre, mais ça ne devrait pas. Ça n’a aucun impact sur personne que je prenne quelques semaines pour réfléchir.»