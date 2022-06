Procès de Jean-Claude Rocheford: «C’était une situation urgente», dit un enquêteur

L’enquêteur Christopher Audy a défendu son rapport qui demandait d’intervenir rapidement auprès de Jean-Claude Rochefort dans la deuxième journée de son procès.

M. Rocheford était un blogueur qui admirait le tueur de la Polytechnique, Marc Lépine, et voulait même le récompensé de doctorat honorifique lors du 30e anniversaire.

Ce n’était d’ailleurs pas le seul point inquiétant selon l’enquêteur.

Une publication sur un de ses blogues est intitulée «Préparons le 6 décembre».

«Dans celle-ci on parle de polir les carabines et de célébrer Marc Lépine pour le héros qu’il est», peut-on lire dans le rapport d’enquête de l’agent Christopher Audy.

«C’était une situation urgente. On craignait pour la vie des femmes, féministes, policiers et employés de l’UQAM lors des commémorations. On craignait une attaque par des gens armés», dit l’enquêteur Audy au jury, mardi.

Devant l’urgence, Bell a donné l’adresse de ces blogues et c’était Jean-Claude Rochefort.

Lors d’un de ses témoignages, M. Rocheford a expliqué pourquoi il détestait les femmes.

«J’ai eu peur de cette puissance féministe parce qu’on pouvait perdre notre emploi, on pouvait perdre des contrats et il a toujours cette peur chez l’homme québécois de perdre nos emplois, de perdre nos privilèges, de perdre tout parce qu’il y a certaines choses qu’on ne peut pas critiquer», dit l’accusé.

Le procès de Jean-Claude Rocheford se poursuit cette semaine et il devrait témoigner vendredi.