Radio-Canada: Jean Charest, quels sont vos plans?

S’il est élu premier ministre, Pierre Poilievre va, entre autres, rapetisser CBC/Radio-Canada. Mais qu’entend faire Jean Charest ?

S’il ne change pas d’idée — ce qui semble improbable, Poilievre ayant des idées bien arrêtées —, la CBC ne survivra pas à son élection. Ce matamore de la politique ne voit pas l’intérêt d’investir un milliard par an dans une télévision dont la maigre écoute tourne autour de 5 %. La radio de la CBC est plus estimée, mais Poilievre n’a pas encore dit qu’il lui réserverait un meilleur sort.

Élevé dans une famille francophone de la Saskatchewan, le candidat sait l’importance vitale de Radio-Canada pour les francophones hors Québec. Sans la SRC, la langue française aurait probablement déjà disparu dans les provinces à forte majorité anglophone. Ce n’est sûrement pas par opportunisme que Poilievre entend préserver la SRC, car cela ne lui vaudra guère plus de votes. C’est sans doute par attachement à la langue de son enfance. Pour l’instant, il ne semble voir aucun problème à ce qu’Ottawa continue de financer un réseau français de radio et de télévision, alors qu’on abandonnerait l’alter ego anglophone.

UNE GROSSE COULEUVRE

Je ne suis pas certain que la plupart des députés conservateurs, en particulier ceux de l’Ouest, avaleront facilement une couleuvre de cette taille. Non seulement le maintien des réseaux français de Radio-Canada coûterait plus d’un demi-milliard d’argent public, mais ce sont surtout les Québécois qui en profiteraient. À moins — ce qui est l’hypothèse la plus réaliste — que Poilievre garde seulement RDI et un certain nombre de stations radiophoniques de langues française et autochtones.

Dans l’espoir de remporter la course au leadership, Jean Charest a déjà fait siens plusieurs points de vue conservateurs, même ceux qu’il avait dénoncés lorsqu’il était premier ministre du Québec. S’il faut se fier aux chiffres dont le parti fait état, on compterait environ 600 000 personnes habilitées à voter à la chefferie. Afin que tous ces votants puissent faire un choix éclairé, il est grand temps que les candidats fassent connaître leurs intentions à l’égard de CBC/Radio-Canada, qu’ils dévoilent leurs desseins en matière de culture et qu’ils nous annoncent leur vision d’avenir sur l’internet. Jusqu’à maintenant, les candidats ont été plutôt discrets là-dessus.

L’ARRIÈRE-GOÛT DES ANNÉES HARPER

Qu’ils se dévoilent est d’autant plus important que les années Harper ont laissé un arrière-goût amer dans le monde des arts et de la culture. Les propos de Poilievre sur Radio-Canada, son silence et celui des autres candidats sur les arts et la culture sont de bien mauvais augure. La guerre hargneuse que mène actuellement le Parti conservateur contre la moindre réglementation des joueurs en direct (streamers) et contre toute contribution des géants de l’internet, qui accaparent 75 % de toute la publicité numérique du pays, est encore plus inquiétante.

À l’heure actuelle, c’est par la béquille des crédits d’impôt qu’on soutient tant bien que mal nos organes d’information. C’est encore par des crédits d’impôt, par une contribution obligatoire des télédistributeurs comme Videotron, Bell et leurs semblables, par des investissements non remboursables et par des subventions pures et simples qu’arrivent à survivre nos producteurs indépendants de télévision et plusieurs jeunes entreprises numériques.

Pendant qu’on ponctionne les citoyens et nos entreprises, les géants du net raclent des revenus de publicité faramineux et les joueurs en direct empochent chaque année des milliards sans aucune contrepartie et, au bout du compte, sans taxes et sans impôts.