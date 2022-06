Séquelles de la violence conjugale: son corps est devenu une «zone sinistrée»

Une jeune femme qui a été complètement soumise à son ex-conjoint sous prétexte qu’elle avait signé un contrat en ce sens permettant à Mike Olivier d’en faire ce qu’il voulait dit vivre encore avec les séquelles de la relation toxique.

La victime de Mike Olivier n’avait que 14 ans lorsqu’elle l’a rencontré. L’homme de 23 ans a donc pu « tisser la toile » d’une relation de domination et de soumission avec celle-ci, a fait valoir la procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Sous prétexte d’un contrat rédigé par Olivier et signé par la victime, l’accusé contrôlera l’ensemble de sa vie. La jeune femme sera punie dans un coin, recevra des claques au visage et devra même dormir dénudée sur le tapis de la chambre lorsque Mike Olivier n’est pas satisfait du comportement de sa conjointe.

Entente signée

L’homme maintenant âgé de 30 ans a été déclaré coupable de violence conjugale malgré sa défense disant que l’entente signée par son ex-conjointe démontrait son accord avec les règles de vie qu’il imposait.

Pourtant, mardi, lors des observations sur la peine, l’homme n’a pas semblé avoir mis sa relation de côté malgré près de deux ans d’incarcération.

« Cet amour-là, je ne vais jamais la renier », a témoigné l’homme dans l’attente d’un autre jugement pour violence et agressions sexuelles sur deux autres plaignantes. Il ajoute qu’il ne prévoit pas entamer de procédures de divorce, puisqu’ils sont mariés, et qu’il est même « ouvert » à la revoir.

« isolation presque totale »

Quant à la victime de 20 ans, elle vit encore avec les séquelles de la violence physique et psychologique qu’elle a subie. « Il y a certaines parties de mon corps qui sont déclarées zone sinistrée », a-t-elle écrit dans une lettre lue devant le juge Thomas Jacques.

Elle a longtemps vécu dans « une isolation presque totale du monde extérieur » après avoir porté plainte et craignait sans cesse qu’Olivier revienne à Laurier-Station. « J’ai installé deux verrous supplémentaires et même avec ça, je ne me sentais pas en sécurité. »

La Couronne souhaite une peine de prison « sévère » de cinq ans contre l’accusé, qui minimise toujours les faits, dénigre sa victime et se déresponsabilise. La défense veut une sentence de deux ans moins un jour en proposant un calcul complexe de la période de détention préventive. Le juge Jacques a pris la cause en délibéré.