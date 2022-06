Toute une classique !

Photo courtoisie

La Corporation des parcs industriels tient aujourd’hui, à compter de 12 h 30 dans les allées du club de golf Lorette, sa 18e Classique Inter-parcs Industriels. Présentée à guichets fermés sous la présidence d’honneur de Nathalie Roussin (photo), présidente aux Immeubles Roussin, la traditionnelle classique devrait réunir près de 160 participants (s’il ne pleut pas trop) au profit de la Fondation québécoise du cancer. La Corporation des parcs industriels du Québec regroupe plus de 3100 entreprises situées dans les 26 zones et parcs industriels de la région de Québec.

Soirée d’Éden

Claude Choquette (photo de gauche), président de Groupe Le Massif, et Martin Thériault, président-directeur général d’Eddyfi, ont accepté la coprésidence d’honneur de la Soirée d’Éden, soirée-bénéfice présentée par KPMG, au profit de la Fondation du Centre communautaire Jacques-Cartier. L’événement se tiendra le jeudi 9 juin au terminal de croisières Ross Gaudreault de Québec. Le Centre Jacques-Cartier, qui fête son 30e anniversaire, est un organisme ayant pour objectif d’améliorer la qualité de vie de jeunes de 16 à 35 ans qui ont connu des parcours difficiles. Le Centre offre des ateliers divers, des logements sociaux ainsi qu’une vie communautaire active. Renseignements : 418-523-6021.

Nouveau DG au Grenier

Le président du conseil d’administration du Grenier alimentaire, Yvon Gosselin, m’annonce la nomination de Stéphane Clavet (photo) comme nouveau directeur général. Œuvrant dans le domaine communautaire depuis une dizaine d’années, M. Clavet a travaillé dans le milieu de la santé, été courtier immobilier et aussi chef d’entreprise. Membre du conseil d’administration du Service d’Entraide de Saint-Romuald, il est devenu en 2019 directeur des Repas Desjardins, une entreprise d’économie sociale qui offre des repas, une division du Grenier alimentaire. Depuis les derniers mois, M. Clavet était, en plus de son poste aux Repas Desjardins, directeur du Grenier alimentaire. Il est en poste au Grenier depuis les dernières semaines.

En souvenir

Le 7 juin 1982. Priscilla Presley (photo en 1982) ouvre au public Graceland, la résidence ayant appartenu au chanteur Elvis Presley. La salle de bain où Elvis est mort, cinq ans plus tôt, est cependant interdite. Graceland est toujours l'une des maisons les plus visitées d'Amérique avec plus d'un demi-million de personnes qui la visitent chaque année.

Anniversaires

Macha Grenon (photo), comédienne québécoise, 54 ans... Suzy Baronet, de Baronet Bergeron, cabinet de planification financière... Anna Kournikova, joueuse de tennis russe, professionnelle de 1995 à 2003, 41 ans... Stéphane Richer, ex- joueur de hockey de la LNH (1984-2002), 56 ans... Jacques Bédard, ex-président de l’Association régionale de Golf Québec, 74 ans... Tom Jones, chanteur britannique, 82 ans.

Disparus

Le 7 juin 2020 : Hubert Gagnon (photo), 73 ans, celui qui a prêté sa voix à Homer Simpson en français pendant 27 ans et doublé Mel Gibson, Robert De Niro et Richard Gere... 2019 : Éva Lachance-Côté, 85 ans, députée libérale fédérale de Rimouski de 1980 à 1984 puis conseillère municipale de Rimouski de 1986 à 1998... 2017 : Charles-Eugène Marin, 91 ans, ex-politicien (député de Gaspé et maire de Sainte-Anne-des-Monts) et psychiatre.